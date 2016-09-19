На совещании у Гройсмана приняли решение по ситуации с "Укртрансгазом"

Глава "Нафтогаза" назвал решение "сбалансированным".

Глава правления НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев считает, что на совещании у премьер-министра Владимира Гройсмана в понедельник было принято сбалансированное решение по вопросу о подчинении и управления ПАО "Укртрансгаз".

"Премьер-министр принял, считаю, абсолютно сбалансированное и корректное решение", - сказал Коболев журналистам по итогам завершившегося совещания вечером в понедельник, 19 сентября.

Он отметил, что вопрос разрешения конфликта был детально проговорен, добавив, что в ближайшее время принятое решение будет обнародовано на правительственном веб-портале.