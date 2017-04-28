На счета Госказначейства зачислены $ 1,4 млрд Януковича – Порошенко

Решение суда последней инстанции вступило в силу сегодня.
"Я приехал сюда после доклада генерального прокурора и секретаря СНБО о том, что завершено следствие, принято решение суда и сегодня в 00.00 оно вступило в законную силу о конфискации $ 1 млрд 400 млн, которые принадлежали бывшему президенту… Сегодня была нажата кнопка, и деньги с заблокированных счетов были зачислены на счета Госказначейства", - сказал Порошенко в ходе передачи военной техники Государственной пограничной службе Украины.
Напомним, что суд последней инстанции разрешил конфискацию арестованных $ 1,5 млрд, которые принадлежали экс-президенту Виктору Януковичу и его окружению.
В интервью изданию "Левый берег" глава "Ощадбанка" Андрей Пышный заявил, что на счетах банка лежат более $ 1,150 млрд Януковича.
Ранее ГПУ арестовала в Украине средства беглого президента Виктора Януковича на сумму около $ 127 млн. В то же время Государственной службой финансового мониторинга были заблокированы средства 19 компаний-нерезидентов, которые были связаны с окружением бывшего президента Украины. Речь идет о $ 1,5 млрд.
Всего в коррупционные схемы "Семьи" Януковича были вовлечены 75 украинских компаний.
Интерфакс-Украина