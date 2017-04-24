На покрытие дефицита ПФ в госбюджете предусмотрено 141,3 млрд грн

Динамика задолженности ПФ положительная.
Она отметила, что задолженность Пенсионного фонда начиная с 2007 года составляет 48 млрд грн.
"Кассовые разрывы начались еще тогда. В 2008-2009 годах они были не очень большими. Затем увеличились в 2012-2013 годах ", - рассказала Слюз.
"Сегодня из госбюджета предусмотрено Пенсионному фонду достаточно средств на покрытие дефицита. Поэтому за ссудами к нам он не обращается", - добавила она.
Слюз отметила, что проблема уплаты в текущем году долгов Пенсионного фонда за предыдущие годы пока не решена.
Однако, по ее мнению, сегодня динамика задолженности положительная.
"На 1 января 2016 было 50 млрд грн. В прошлом году погасили два миллиарда и дальше остановились. В прошлом году мы не предоставляли ссуд Пенсионному фонду. В этом году предоставили в январе и они нам ее в течение двух месяцев вернули", - сказала она.
Как заявил глава Пенсионного фонда Алексей Зарудный, дефицит Пенсионного фонда можно ликвидировать до 2024 года.
Кроме того, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что реформа пенсионной систем в Украине может быть проведена уже в 2017 году.
Сообщалось, что Меморандум между Украиной и Международным валютным фондом включает в себя положение о необходимости проведения ряда реформ в стране, в том числе банковской, пенсионной и земельной.
Экономическая правда