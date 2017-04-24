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На покрытие дефицита ПФ в госбюджете предусмотрено 141,3 млрд грн

24 апреля в 18:08

Динамика задолженности ПФ положительная.

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Проблема уплаты долгов ПФ пока не решена – Госказначейство
Андрей Товстыженко, ZN.UA
В 2017 году на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда предусмотрено 141,3 млрд грн. Об этом заявила глава Госказначейства Татьяна Слюз в интервью "Экономической правде".

Она отметила, что задолженность Пенсионного фонда начиная с 2007 года составляет 48 млрд грн.

"Кассовые разрывы начались еще тогда. В 2008-2009 годах они были не очень большими. Затем увеличились в 2012-2013 годах ", - рассказала Слюз.

"Сегодня из госбюджета предусмотрено Пенсионному фонду достаточно средств на покрытие дефицита. Поэтому за ссудами к нам он не обращается", - добавила она.

Слюз отметила, что проблема уплаты в текущем году долгов Пенсионного фонда за предыдущие годы пока не решена.

Однако, по ее мнению, сегодня динамика задолженности положительная.

"На 1 января 2016 было 50 млрд грн. В прошлом году погасили два миллиарда и дальше остановились. В прошлом году мы не предоставляли ссуд Пенсионному фонду. В этом году предоставили в январе и они нам ее в течение двух месяцев вернули", - сказала она.

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Как заявил глава Пенсионного фонда Алексей Зарудный, дефицит Пенсионного фонда можно ликвидировать до 2024 года.

Кроме того, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что реформа пенсионной систем в Украине может быть проведена уже в 2017 году.  

Сообщалось, что Меморандум между Украиной и Международным валютным фондом включает в себя положение о необходимости проведения ряда реформ в стране, в том числе банковской, пенсионной и земельной.

 

 

По материалам: Экономическая правда
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Тэги пенсии дефицит задолженность реформы
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