На мировых рынках началась паника на новостях о лидерстве Трампа

Доллар упал против иены и евро, а мексиканский песо рухнул на 7% на новостях о лидерстве Дональда Трампа по результатам голосования в ходе президентской гонки в США. Данные с избирательных участков вызвали в среду, 9 ноября, масштабные потрясения на мировых рынках, пишет AFP.

Инвесторы стали продавать акции, активы, связанные с развивающимися рынками, и уходить в защитные активы - золото, иену, так как победа кандидата-республиканца создает высокую степень неопределенности на многих рынках.

Доллар упал более чем на 4%, до 101,19 иены, прежде чем отскакивая назад к 101,51. К евро доллар также снизился почти на 3%, до $ 1,1300 на торгах в Токио.

Снижение мексиканского песо на 7% по отношению к доллару (до 20,78), которое стало индикатором шансов Трампа на победу, стало рекордным за последние 20 лет.

Фьючерсы на S&P 500 падали на 4,8%. Японский Nikkei 225 теряет 5%. В то же время растут в цене американские Treasuries, фьючерсы на золото подорожали на 4%.

Тем времененм нефть Brent упала ниже $ 45.

"Конечно, я не могу ничего определенного на данный момент сказать, но атмосфера на рынке напоминает ту, что была пять месяцев назад", - сказал Дайсуке Каракама, рыночный экономист Mizuho Bank сказал, вспоминая о шоке из-за Brexit.

