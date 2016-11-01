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На каждого украинца приходится 65 банкнот и 281 монета

1 ноября в 17:05

НБУ опровергает предположение, что чиновники задекларировали больше наличных денег, чем есть в обращении в Украине.

деньги гривни
В Украине значительно больше наличных, чем задекларировали чиновники
Нацбанк Украины/Facebook
По состоянию на 1 октября 2016 года общая сумма наличных денег в обращении в Украине составила 312,5 млрд грн, сообщает пресс-служба Национального банка.

По данным НБУ, из этой суммы 310,4 млрд грн приходится на банкноты (2,8 млрд штук) и 1,97 млрд грн - на монеты (12,5 млрд шт).

В среднем на одного жителя Украины приходится 65 банкнот и 281 монета.

Больше всего по количеству в обращении находится банкнот номиналом 200 грн и монет номиналом 10 коп.

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Напомним, что 30 октября в Украине завершился первый этап подачи е-деклараций за 2015 год для чиновников и депутатов. В целом в Едином госреестре деклараций по завершению первого этапа было зарегистрировано 114,244 тыс. документов.

Общие задекларированные народными депутатами денежные активы составили 12 млрд грн.

По материалам: ZN.UA
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