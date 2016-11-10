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МВФ ждет судебных решений по итогам е-декларирования в Украине

10 ноября в 19:00

МВФ готов содействовать украинским государственным органам по вопросам предотвращения коррупции.

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Кредиторы Украины надеются на логическое завершение проверки деклараций
Flickr/International Monetary Fund
Международный валютный фонд (МВФ) приветствует запуск в Украине системы электронного декларирования доходов, сообщил представитель Фонда Джерри Райс.

"Мы оцениваем это (запуск е-декларирования) как прогресс. Но Украине необходимо предпринять дальнейшие решительные действия по борьбе с коррупцией, включая учреждение новых институтов, передачу в суд соответствующих дел", - сказал он во время традиционного брифинга в Вашингтоне.

По его словам, в рамках этих мер, МВФ готов содействовать украинским госорганам по вопросам предотвращения коррупции.

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Послы стран G7 в Украине подчеркнули, что важнейшим элементом системы е-декларирования должно стать наличие у НАПК "способности, ресурсов и независимости для проверки данных деклараций должным образом и управления системой электронного декларирования активов".

Экс-замглавы СБУ Виктор Трепак считает, что несмотря на действительно огромный позитив е-декларирования, нужно учитывать его большие риски и опасности, обусловленные ситуацией в государстве и возможностью использовать результаты декларирования вопреки его основному назначению. Подробнее читайте в материале "Е-сокрытие и е-облава" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги МВФ коррупция
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