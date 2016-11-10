МВФ ждет судебных решений по итогам е-декларирования в Украине

МВФ готов содействовать украинским государственным органам по вопросам предотвращения коррупции.
"Мы оцениваем это (запуск е-декларирования) как прогресс. Но Украине необходимо предпринять дальнейшие решительные действия по борьбе с коррупцией, включая учреждение новых институтов, передачу в суд соответствующих дел", - сказал он во время традиционного брифинга в Вашингтоне.
По его словам, в рамках этих мер, МВФ готов содействовать украинским госорганам по вопросам предотвращения коррупции.
Послы стран G7 в Украине подчеркнули, что важнейшим элементом системы е-декларирования должно стать наличие у НАПК "способности, ресурсов и независимости для проверки данных деклараций должным образом и управления системой электронного декларирования активов".
Экс-замглавы СБУ Виктор Трепак считает, что несмотря на действительно огромный позитив е-декларирования, нужно учитывать его большие риски и опасности, обусловленные ситуацией в государстве и возможностью использовать результаты декларирования вопреки его основному назначению. Подробнее читайте в материале "Е-сокрытие и е-облава" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".Интерфакс-Украина