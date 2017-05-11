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МВФ улучшил прогноз роста валового внешнего долга Украины в 2017 году

11 мая в 12:29

Показатель откорректирован до 127,4% ВВП с 136,3% ВВП.

мвф
МВФ изменил прогноз роста валового внешнего долга Украины
sputniknews.com
 Международный валютный фонд улучшил ожидания относительно роста соотношения валового внешнего долга Украины к валовому внутреннему продукту в 2017 году, сообщается в обзоре экономик центральных и южных стран Восточной Европы (CEE Outlook).

Согласно прогнозу Фонда, показатель возрастет до 127,4% ВВП с 123,8% ВВП (ранее ожидалось до 136,3%) и в 2018 году снизится до 126,3% ВВП.

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Напомним, МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2017 году с 2,9% до 2% и  немного улучшил его на 2018 год – с 3% до 3,1%. 

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги ВВП улучшение прогноз долг Европа
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