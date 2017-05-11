МВФ улучшил прогноз роста валового внешнего долга Украины в 2017 году

Показатель откорректирован до 127,4% ВВП с 136,3% ВВП.

МВФ изменил прогноз роста валового внешнего долга Украины sputniknews.com Международный валютный фонд улучшил ожидания относительно роста соотношения валового внешнего долга Украины к валовому внутреннему продукту в 2017 году, сообщается в обзоре экономик центральных и южных стран Восточной Европы (CEE Outlook).

Согласно прогнозу Фонда, показатель возрастет до 127,4% ВВП с 123,8% ВВП (ранее ожидалось до 136,3%) и в 2018 году снизится до 126,3% ВВП.

Напомним, МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2017 году с 2,9% до 2% и немного улучшил его на 2018 год – с 3% до 3,1%.