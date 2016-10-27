МВФ требует сохранения независимости НБУ для продолжения сотрудничества с Украиной

Фонд подтверждает прибытие миссии в Киев в ноябре и возможность выделения следующего транша до конца года.

Сохранение институциональной независимости Национального банка Украины как центрального банка страны является одним из ключевых требований Международного валютного фонда для продолжения сотрудничества с Украиной в рамках программы EFF, заявил представитель фонда Джерри Райс.

Международный валютный фонд (МВФ) готов продолжать сотрудничество с Украиной в рамках программы EFF при сохранении институциональной независимости центробанка, сообщил представитель Фонда Джерри Райс.

"Независимость НБУ является значительным достижением в рамках текущей программы. Это краеугольный камень политики, которую МВФ готов поддерживать. Таким образом, важно, чтобы независимость центробанка была сохранена", - сказал он во время традиционного пресс-брифинга в Вашингтоне в четверг, 27 октября.

Ранее в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, которым предлагалось внести изменеия в Конституцию Украины касательно "ответственности перед обществом" Национального банка.

В НБУ напомнили, что изменения в закон о Нацбанке в 2015 году были предварительным условием для получения второго транша МВФ, и отказ от этих изменений грозит прекращения сотрудничества со стороны международного сообщества.