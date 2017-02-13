МВФ требует от Украины отменить механизм оплаты услуг ЖКХ в рассрочку – СМИ

Использование рассрочки может ухудшить финансовые показатели теплокоммунэнерго.

МВФ согласовывает с Украиной энергетические требования для выделения нового транша Rzeczpospolita

Международный валютный фонд () настаивает на отмене в Украине механизма оплаты услуг ЖКХ в рассрочку для выделения Киеву нового валютного транша, сообщается в статье " РБК-Украина ", посвященной переговорам фонда с украинской стороной.

"Также несогласованным пока остается часть энергетических требований. В частности, МВФ настаивает на отмене нормы, о которой широко заявлял премьер-министр Владимир Гройсман в конце прошлого года, а именно – возможности платить "коммуналку" в рассрочку", – указывается в статье.

Отмечается, что введение рассрочки может негативно отразиться на финансовых показателях предприятий коммунальной энергетики, которым необходимо рассчитаться с НАК "Нафтогаз Украины" по факту потребления газа. В результате, долг теплокоммунэнерго перед "Нафтогазом", уже сейчас составляюший около 28 млрд грн, может увеличиться. В связи с введением механизма рассрочки Минфин предусмотрел в финансовом плане "Нафтогаза" компенсацию.

Глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк в связи с этим заявил журналистам, что в случае отмены механизма рассрочки, механизм рестуктуризации для НАК также необходимо будет отменять. Он также сообщил, что по состоянию на декабрь, за рассрочкой обратились около 50 тысяч человек.

Ранее министр финансов Александр Данилюк сообщил, что Минфин завершает переговоры с МВФо получения очередного кредитного транша. После принятия госбюджета на 2017 год и национализации "Приватбанка" руководство Минфина и Нацбанка заявляли о вероятности позитивного решения МВФ о выделении четвертого транша уже в конце января 2017 года.

Напомним, 7 февраля Кабмин принял решение о снижении социальных нормативов на услуги ЖКХ с учетом фактического потребления энергоносителей населением. Как пишет Юлия Самаева, утвержденные изменения вступят в силу уже со следующего отопительного сезона и напрямую коснутся наименее защищенных слоев населения — получателей субсидий.

Подробнее о ситуации в сфере ЖКХ читайте в статье Юлии Самаевой "В заложниках безощадности" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".