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МВФ требует от Украины отменить механизм оплаты услуг ЖКХ в рассрочку – СМИ

13 февраля в 11:07

Использование рассрочки может ухудшить финансовые показатели теплокоммунэнерго.

МВФ
МВФ согласовывает с Украиной энергетические требования для выделения нового транша
Rzeczpospolita
Международный валютный фонд (МВФ) настаивает на отмене в Украине механизма оплаты услуг ЖКХ в рассрочку для выделения Киеву нового валютного транша, сообщается в статье "РБК-Украина", посвященной переговорам фонда с украинской стороной.

"Также несогласованным пока остается часть энергетических требований. В частности, МВФ настаивает на отмене нормы, о которой широко заявлял премьер-министр Владимир Гройсман в конце прошлого года, а именно – возможности платить "коммуналку" в рассрочку", – указывается в статье.

Отмечается, что введение рассрочки может негативно отразиться на финансовых показателях предприятий коммунальной энергетики, которым необходимо рассчитаться с НАК "Нафтогаз Украины" по факту потребления газа. В результате, долг теплокоммунэнерго перед "Нафтогазом", уже сейчас составляюший около 28 млрд грн, может увеличиться. В связи с введением механизма рассрочки Минфин предусмотрел в финансовом плане "Нафтогаза" компенсацию.

Глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк в связи с этим заявил журналистам, что в случае отмены механизма рассрочки, механизм рестуктуризации для НАК также необходимо будет отменять. Он также сообщил, что по состоянию на декабрь, за рассрочкой обратились около 50 тысяч человек.

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Ранее министр финансов Александр Данилюк сообщил, что Минфин завершает переговоры с МВФо получения очередного кредитного транша. После принятия госбюджета на 2017 год и национализации "Приватбанка" руководство Минфина и Нацбанка заявляли о вероятности позитивного решения МВФ о выделении четвертого транша уже в конце января 2017 года.

Напомним, 7 февраля Кабмин принял решение о снижении социальных нормативов на услуги ЖКХ с учетом фактического потребления энергоносителей населением. Как пишет Юлия Самаева, утвержденные изменения вступят в силу уже со следующего отопительного сезона и напрямую коснутся наименее защищенных слоев населения — получателей субсидий.

Подробнее о ситуации в сфере ЖКХ читайте в статье Юлии Самаевой "В заложниках безощадности" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина". 

По материалам: РБК-Украина
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Тэги МВФ ЖКХ финансы
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1 комментарий
  • Татьяна Хмелева Сегодня, 11:34 Неужели непонятно что МВФ видя сллошную коррупцию власти просто не хочет давать кредиты народ и рассрочку не в состоянии оплачивать эти непонятные коммунальные Ответить Цитировать Пожаловаться
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