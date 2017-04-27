МВФ рекомендовал Украине немедленно отменить мораторий на куплю-продажу земли

Рынок земли является необходимым условием рыночной экономики. Механизм должен заработать как можно скорее.

МВФ борется с украинскими олигархами за рынок земли Mizina / Depositphotos

Рынок земли в Украине должен заработать до начала 2018 года, заявил постоянный представитель МВФ в Украине Жером Ваше.

"Украина должна запустить рынок земли как можно скорее", - заявил Ваше во время международного форума аграрных инвесторов, отметив, что речь идет как о государственном, так и о частном секторах.

По его словам, земельная реформа должна привести, в частности к дополнительному росту аграрного сектора в Украине.

Как сообщалось, 4 апреля Международный валютный фонд обнародовал Меморандум сотрудничества с Украиной, в котором сказано о необходимости ускорения темпа реформ. Создание в Украине прозрачного рынка земли в МВФ назвали одним из необходимых условий построения современной рыночной экономики.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия экономика Украины ежегодно теряет 3,3 млрд долларов из-за моратория на куплю-продажу земель сельхозназначения.

Подробнее о проблемных аспектах реализации земельной реформы в Украине читайте в материале Владимира Чопенко "Аграрное бездорожье" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".