МВФ рекомендовал Украине немедленно отменить мораторий на куплю-продажу земли

Рынок земли является необходимым условием рыночной экономики. Механизм должен заработать как можно скорее.
"Украина должна запустить рынок земли как можно скорее", - заявил Ваше во время международного форума аграрных инвесторов, отметив, что речь идет как о государственном, так и о частном секторах.
По его словам, земельная реформа должна привести, в частности к дополнительному росту аграрного сектора в Украине.
Как сообщалось, 4 апреля Международный валютный фонд обнародовал Меморандум сотрудничества с Украиной, в котором сказано о необходимости ускорения темпа реформ. Создание в Украине прозрачного рынка земли в МВФ назвали одним из необходимых условий построения современной рыночной экономики.
По данным Министерства аграрной политики и продовольствия экономика Украины ежегодно теряет 3,3 млрд долларов из-за моратория на куплю-продажу земель сельхозназначения.
Подробнее о проблемных аспектах реализации земельной реформы в Украине читайте в материале Владимира Чопенко "Аграрное бездорожье" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA , РБК-Украина ,