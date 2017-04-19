МВФ прогнозирует Венесуэле инфляцию свыше 2000%

Это обусловлено монетизацией налогового дефицита и серьезным ограничением импорта.

Экономическая рецессия Венесуэлы обойдется ей в 2068% инфляции id77.livejournal.com

Уровень инфляции в Венесуэле в 2018 году превысит 2000%, говорится в прогнозепо развитию мировой экономики, пишет Прайм

Аналитики Фонда считают, что процесс экономической рецессии в Венесуэле приведет страну к показателю инфляции в 720% в текущем году и в 2068% - в следующем. Канал NTN24 отмечает, что такие прогнозы основаны на проводимой властями Венесуэлы монетизации имеющегося налогового дефицита, ощутимых нарушениях в экономической политике и серьезном ограничении импорта.

В Латинской Америке доганяет Венесуэлу по плохим экономическим показателям Аргентина. Тем не менее, у нее уровень инфляции в этом году, по прогнозам МВФ, всего лишь на уровне 25,6%.

Помимо высокой инфляции, Венесуэлу ожидает также падение экономики в размере 7,4% в 2017 году.

Сейчас ситуация в Венесуэле приобрела тяжелый характер на фоне дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть, а также институционального кризиса между исполнительной и законодательной ветвями власти после начала работы парламента под контролем оппозиции.

Напомним, что МВФ прогнозирует ускорение роста мировой экономики в 2017 году до 3,5% по сравнению с 3,1% в прошлом году. В январе МВФ ожидал роста мирового ВВП в текущем году на 3,4%.

Ранее директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард дала оптимистичный прогноз роста мировой экономики. "После шести лет роста отстающими темпами мировая экономика набирает силу по мере того, как циклическое восстановление обещает рост рабочих мест, доходов и благосостояния. Мы ждем наступления весны в глобальной экономике, и нам нельзя упускать такую возможность", - сказала она во время выступления в Брюсселе.