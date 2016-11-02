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МВФ прогнозирует рост ВВП Украины на 2,5% в 2017 году

2 ноября в 12:55

Основной кредитор Украины ожидает позитивных изменений в украинской экономике.

МВФ Украина
МВФ прогнозирует Украине рост ВВП и сокращение внешнего долга
mignews.com.ua
Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в следующем году на 2,5% и сокращение в стране инфляции до отметки в 8,5%, при прогнозе в 13% на текущий год.

Согласно данным нового отчета организации по странам центральной, восточной и юго-восточной Европы, аналитики фонда оставили без изменения представленный ранее прогноз динамики экономических показателей Украины.

По мнению специалистов, внутренний спрос в Укране должен вырасти на 3,2%, а рост реального экспорта – достигнуть отметки в 3,6%.

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В МВФ также ожидают сокращения внешнего долга Украины до 136.3% от ВВП в 2017 году, при ожидаемом показателе в 141,3% ВВП на 2016 год.

Напомним, по данным обнародованного Министерством экономического развития и торговки консенсус-прогноза, рост ВВП Украины в 2017 году ожидается на уровне 2,9%.

24 июня Кабинет министров Украины утвердил бюджетную резолюцию на 2017 год, которая предполагает рост ВВП Украины в 2017 году на 3% и на 4% в 2018 и 2019 годах. Ожидается замедление инфляции с 8,1% в 2017 году до 5,5% в 2018 году и 5,2% в 2019 году.

 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина ВВП рост
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1 комментарий
  • Сергей Серегин Сегодня, 14:31 С какого он расти будит вся экономика в стране убитая,инвестор сюда не придет ,местные олигархи только выводят деньги из страны ничего не вкладывая ,одним словом полная жопа. Ответить Цитировать Пожаловаться
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