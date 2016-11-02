МВФ прогнозирует рост ВВП Украины на 2,5% в 2017 году

Основной кредитор Украины ожидает позитивных изменений в украинской экономике.

МВФ прогнозирует Украине рост ВВП и сокращение внешнего долга mignews.com.ua

Международный валютный фонд прогнозирует роств следующем году на 2,5% и сокращение в стране инфляции до отметки в 8,5%, при прогнозе в 13% на текущий год.

Согласно данным нового отчета организации по странам центральной, восточной и юго-восточной Европы, аналитики фонда оставили без изменения представленный ранее прогноз динамики экономических показателей Украины.

По мнению специалистов, внутренний спрос в Укране должен вырасти на 3,2%, а рост реального экспорта – достигнуть отметки в 3,6%.

В МВФ также ожидают сокращения внешнего долга Украины до 136.3% от ВВП в 2017 году, при ожидаемом показателе в 141,3% ВВП на 2016 год.

Напомним, по данным обнародованного Министерством экономического развития и торговки консенсус-прогноза, рост ВВП Украины в 2017 году ожидается на уровне 2,9%.

24 июня Кабинет министров Украины утвердил бюджетную резолюцию на 2017 год, которая предполагает рост ВВП Украины в 2017 году на 3% и на 4% в 2018 и 2019 годах. Ожидается замедление инфляции с 8,1% в 2017 году до 5,5% в 2018 году и 5,2% в 2019 году.