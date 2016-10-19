МВФ прогнозирует нефть дешевле 60 долларов в течение пяти лет

Средняя цена нефти в мире до 2021 года будет находиться на относительно низком уровне, прогнозируют аналитики МВФ.

МВФ меняет свои долгосрочные прогнозы в зависимости от текущих цен на нефть Сайт МВФ

Международный валютный фонд прогнозирует, что мировые цены на нефть не превысят 60 долларов за баррель в течение ближайших пяти лет.

В докладе МВФ по экономике Ближнего Востока и Центральной Азии отмечается, что в настоящее время цены вернулись в диапазон 40-50 долларов за баррель после резкого падения в начале года до 30 долларов за баррель.

МВФ прогнозирует повышение средней цены на нефть в 2017 году до 51 доллара с 43 долларов в нынешнем.

При расчете средних цен МВФ использовал данные по ценам на марки нефти Brent, Dubai Fateh и WTI.

Ценность прогнозов МВФ иллюстрируется тем фактом, что в апреле 2014 года Фонд ожидал стоимость нефти в 2021 году на уровне 90 долларов, в апреле 2015 года – 70 долларов, а в апреле 2016 года – 50 долларов.

Напомним, что в сентябре Goldman Sachs прогнозировал сохранение нефтяных котировок в диапазоне 45-50 долларов за баррель в течение последующих 12 месяцев.

В июне аналитики ING Bank прогнозировали, что цены на нефть во II полугодии 2016 года будут находиться на уровне 40 долларов. По их мнению, сразу несколько важных факторов заставляют пессимистично смотреть на перспективы нефтяного рынка.