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МВФ призвал Украину разрешить продажу земли

3 октября в 22:02

Мораторий на продажу земли мешает развитию аграрного сектора страны.

МВФ
В МВФ считают, что в Украине нет "полнокровного" развития аграрного сектора
Руководитель миссии Международного валютного фонда в Украине Рон ван Роден призвал власти страны разрешить продажу земли. По его словам, действующий мораторий на продажу земли мешает развитию аграрного сектора, а также и использованию земель в качестве залога.

"В настоящее время остается в силе мораторий на продажу земли, который мешает полнокровному развитию аграрного сектора и использованию земель в качестве залогового имущества при получении займов", – считает представитель Фонда.

Он призвал власти Украины внести в Верховную Раду закон, позволяющий продавать землю.

"Украине важно продвигаться вперед с земельной реформой и внести в парламент проект нового законодательства, которое бы позволяло продажу земли", – сказал ван Роден.

Отвечая на вопрос, является ли отмена данного моратория наряду с проведением пенсионной реформы необходимым условием для получения Киевом очередного транша кредитной поддержки МВФ, руководитель миссии отметил значение осуществления всех этих мер, а также принятие сбалансированного бюджета на 2017 год.

Читайте также: МВФ может выделить Украине 1,3 млрд долларов в 2016 году и 5,4 млрд – в следующем

Напомним, 15 сентября, Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине очередного транша в рамках программы EFF на 1 млрд долларов.

Сегодня, 3 октября, МВФ опубликовал меморандум о сотрудничестве с УкраинойВ резюме к документу руководство Фонда отметило прогресс Украины в борьбе с коррупцией и приватизации государственных предприятий, а также указало на недостаточные темпы реализации реформы пенсионного обеспечения.

Экономические обозреватели ZN.UA Юлия Самаева и Юрий Сколотяный считают, что урезанный третий транш МВФ может стать для Украины последним, в том числе, из-за нереалистичного проекта государственного бюджета на 2017 год. Подробнее о госбюджете и условиях МВФ читайте в статье "Печальные транше-бюджетные "торжества" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ТАСС
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Тэги Роден МВФ реформы земля продажа мораторий
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4 комментария
  • Александр Алекс Вчера, 23:02 Нет никаких сомнений ,что землю начнут продавать и будут хозяева этой земли работать на ней батраками... Негодяи, ЧТО ВЫ ТВОРИТЕ ? Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Рабиндранат Тагор Вчера, 22:54 Вот оно!! Наконец показали свою цель - ЗЕМЛЮ нашу! Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Сергій Черниш Вчера, 22:50 скоти вже до землі добрались
    Володимир Марківський Вчера, 23:36
    Якого біса розквоктались ??? Яке відношення ви маєте до землі ?? В мене три паї і два сини з сім'ями скитаються по квартирах, а я міг би їх продати і допомогти їм купити квартири. Якщо ви і вам подібні в ВР так боїтеся, що землю скуплять іноземці, то нехай приймуть закон про продажу землі, який би обмежував її продаж іноземцям - і усі проблеми. В всьому світі земля являється товаром, тільки в нас остався пережиток від совка - "земля"!!! Ніззя!!! А треба !!!
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