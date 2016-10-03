МВФ призвал Украину разрешить продажу земли

Мораторий на продажу земли мешает развитию аграрного сектора страны.

В МВФ считают, что в Украине нет "полнокровного" развития аграрного сектора

Руководитель миссии Международного валютного фонда в Украине Рон ван Роден призвал власти страны разрешить продажу земли. По его словам, действующий мораторий на продажу земли мешает развитию аграрного сектора, а также и использованию земель в качестве залога.

"В настоящее время остается в силе мораторий на продажу земли, который мешает полнокровному развитию аграрного сектора и использованию земель в качестве залогового имущества при получении займов", – считает представитель Фонда.

Он призвал власти Украины внести в Верховную Раду закон, позволяющий продавать землю.

"Украине важно продвигаться вперед с земельной реформой и внести в парламент проект нового законодательства, которое бы позволяло продажу земли", – сказал ван Роден.

Отвечая на вопрос, является ли отмена данного моратория наряду с проведением пенсионной реформы необходимым условием для получения Киевом очередного транша кредитной поддержки МВФ, руководитель миссии отметил значение осуществления всех этих мер, а также принятие сбалансированного бюджета на 2017 год.

Напомним, 15 сентября, Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине очередного транша в рамках программы EFF на 1 млрд долларов.

Сегодня, 3 октября, МВФ опубликовал меморандум о сотрудничестве с Украиной. В резюме к документу руководство Фонда отметило прогресс Украины в борьбе с коррупцией и приватизации государственных предприятий, а также указало на недостаточные темпы реализации реформы пенсионного обеспечения.

Экономические обозреватели ZN.UA Юлия Самаева и Юрий Сколотяный считают, что урезанный третий транш МВФ может стать для Украины последним, в том числе, из-за нереалистичного проекта государственного бюджета на 2017 год. Подробнее о госбюджете и условиях МВФ читайте в статье "Печальные транше-бюджетные "торжества" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".