МВФ определится с четвертым траншем Украине по итогам работы миссии в Киеве

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Миссия МВФ начала работать в Киеве 3 ноября. Итогом станет решение о четвертом транше кредита.

МВФ пока не определился с кредитом Украине Flickr/International Monetary Fund

МВФ определится с графиком выделения Украине четвертого кредитного транша в рамках программы EFF по итогам работы миссии Фонда в Киеве.

"Миссия МВФ сейчас в Киеве, она оценивает успехи выполнения программы EFF и проводит консультации относительно будущих вызовов и необходимых в дальнейшем мер для ускорения структурных реформ и трансформации экономики. Я считаю, что нам необходимо дождаться результатов работы миссии…, тогда у нас будет более четкое понимание относительно сроков", - сообщил официальный представитель МВФ Джерри Райс во время традиционного брифинга в Вашингтоне.

Открытая в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом около 17 млрд долларов первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы и выделение траншей. В 2015 год Украина получила только два транша – 5 млрд долларов в марте и 1,7 млрд долларов – в августе 2015 года. В сентябре 2016 года МВФ выделил Украине третий транш – на 1 млрд долларов.

Миссия Международного валютного фонда начала свою работу в Киеве 3 ноября.

Подробнее о госбюджете и условиях МВФ читайте в статье Юлии Самаевой и Юрия Сколотяного "Грустные транш-бюджетные "торжества" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".