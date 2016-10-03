МВФ обнародовал меморандум о сотрудничестве с Украиной

В Фонде отметили успехи Украины в борьбе с коррупцией и указали на недостаточные темпы пенсионной реформы.

Международный валютный фонд настаивает на ликвидации налоговой милиции в Украине rus.ruvr.ru Международный валютный фонд опубликовал меморандум о сотрудничестве с Украиной. Соотвествующий докумен размещен на официальном сайте МВФ.

В резюме к документу руководство Фонда отметило прогресс Украины в борьбе с коррупцией и приватизации государственных предприятий, а также указало на недостаточные темпы реализации реформы пенсионного обеспечения.

Меморандум включает также письмо с подтверждением намерений Украины придерживаться программы сотрудничества с Фондом, подписанное президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом, главой Нацбанка Валерией Гонтаревой и министром финансов Александром Данилюком.

В частности, Украина обязалась продолжить реформу налогового и таможенного администрирования, которая предусматривает введение косвенных методов оценки правильности налогообложения, роспуск налоговой милиции и сокращение разрыва в налоговой нагрузке между упрощенцами и остальными налогоплательщиками

В качестве одной из важных задач также указана реформа адресных компенсаций сотрудникам Государственной фискальной службы, направленная на приведение уровня зарплаты налоговиков к уровню патрульной полиции. Изменения будут внедряться одновременно с завершением проверки и повторным назначением сотрудников.

Новым структурным маяком программы EFF определено объединение налогового и таможенного администрирования в единое юридическое лицо.

В качестве промежуточного шага Кабмин должен был к концу сентября 2016 года принять решение о слиянии налоговых органов в единое юрлицо, а Верховная Рада – разрешить подобное объединение для таможенных органов, предоставив права подписи руководителям региональных отделений.

К концу декабря 2016 Украина должна существенно сократить административные функции на региональном и местном уровнях, передав функции аудита и управления долгом в региональные или центральное управления.

Меморандум также предусматривает ликвидацию налоговой милиции и создание к ноябрю 2016 года нового гражданского органа при Минфине, который будет заниматься расследованием финансовых и экономических преступлений против государства, в том числе, связанных с налогообложением, не ущемляя при этом компетенцию НАБУ.

В документе также говорится о необходимости реформирования системы упрощенного налогобложения. К концу сентября 2016 года была запланирована подготовка мер по устранению возможностей для злоупотреблений, уменьшению льготности, а также сокращению разрыва в налоговой нагрузке с налогоплательщиками, работающими в общем налоговом режиме.

Также меморандум предусматривает переход к новой системе администрирования НДС, сопровождающийся отказом от зависимости его возмещения от ежемесячных планов чистый поступлений, что позволит прояснить ситуацию с просроченной задолженностью по возврату налога.

Кроме того, в документе говорится, что любые действия по налоговой амнистии не будут предприниматься до достижения существенных успехов в реформировании ГФС, в том числе, в вопросе эффективного выявления незадекларированных доходов.

В ночь на четверг, 15 сентября, Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине очередного транша в рамках программы EFF на 1 млрд долларов.

Экономические обозреватели ZN.UA Юлия Самаева и Юрий Сколотяный считают, что урезанный третий транш МВФ может стать для Украины последним, в том числе, из-за нереалистичного проекта государственного бюджета на 2017 год.

"В стране, где почти половина населения в той или иной форме является получателем социальных выплат государства, до сих пор нет достаточно ответственных политиков, способных открыто заявить о том, что украинскому бюджету это элементарно не по карману. И украинский бюджет не будет реалистичным до тех пор, пока его расходная часть будет формироваться, исходя из политических интересов, а не реальных возможностей", - отмечают авторы.

Подробнее о госбюджете и условиях МВФ читайте в статье Юлии Самаевой и Юрия Сколотяного "Печальные транше-бюджетные "торжества" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".