МВФ не планирует рассматривать на следующей неделе предоставление транша Украине

В графике заседаний фонда вопрос о выделении транша отсутствует.

МВФ пока не готов к предоставлению транша Украине maxxyustas / Depositphotos

Вопрос о выделении Украине следующего транша макроэкономической помощи в размере более 1 миллиарда долларов по программе расширенного финансирования EFF отсутствует в плане работы Совета директоров Международного валютного фонда.

Об этом свидетельствует график заседаний совета директоров, опубликованный на сайте фонда.

При этом в графике заседаний на следующую неделю запланированы консультации с правительством Мальты и мониторинг экономики Португалии.

Ранее министр финансов Александр Данилюк сообщил, что Минфин завершает переговоры с МВФ о получения очередного кредитного транша.

Напомним, в 2015 год Украина получила только два транша – 5 млрд долларов в марте и 1,7 млрд долларов – в августе 2015 года. После этого была пауза из-за невыполнения ряда условий, политического кризиса и смены правительства.

В апреле 2016 года, с приходом нового Кабмина, переговоры о продолжении финансирования были возобновлены. В сентябре 2016 года МВФ выделил Украине третий транш – на 1 млрд долларов.

Согласно откорректированному графику финансирования, последующее выделение средств планировалось ежеквартально по результатам выполнения условий МВФ.

Один из самых крупных траншей запланирован на первый квартал 2017 года – более 1,986 млрд долларов. После его выделения размер двух следующих выплат будет сокращен до 1,33 млрд доллара, а оставшихся пяти – до 735 млн долларов.

После принятия госбюджета на 2017 год и национализации "Приватбанка" руководство Минфина и Нацбанка заявляли о вероятности позитивного решения МВФ о выделении четвертого транша уже в конце января 2017 года.

В свою очередь МВФ планирует выдать Украине транш, но только после доработки меморандума.