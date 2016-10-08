МВФ назвал борьбу с коррупцией в Украине ключевым условием предоставления международной помощи

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От успехов в этой сфере во многом зависит дальнейшая поддержка Украины.

МВФ: Борьба с коррупцией – ключевое условие для международной помощи Украине kmu.gov.ua

Международный валютный фонд позитивно оценивает макроэкономическую ситуацию в Украине. В то же время, необходимость эффективной борьбы с коррупцией остается ключевым вызовом для украинского руководства.

Об этом сообщил директор европейского департамента МВФ Пол Томсен на пресс-конференции в Вашингтоне.

"Фонд в настоящее время имеет в Украине одну из самых больших программ. И мы видим существенный прогресс, если говорить об экономической ситуации. Все это стало возможным благодаря мерам, предпринятым со стороны украинского правительства - речь идет о корректировке бюджета, переходу к гибкому курсообразованию, а также выравниванию цен на энергоресурсы. Все эти меры стабилизировали макроэкономическую ситуацию и сегодня мы можем говорить – рост возвращается в Украину", – заявил Томсен, передает "Экономическая правда".

Также МВФ доволен мерами, которые предприняты Украиной в борьбе с коррупцией - в частности, запуском системы электронного декларирования.

Вместе с тем, в Фонде отметили, что темпы реформ в этой сфере могут быть значительно выше.

"Борьба с коррупцией – ключевой вызов для украинского правительства. Мы ждем от него мобилизации в этом направлении. Мне кажется, и руководители страны понимают, что от успехов в этой сфере во многом зависит дальнейшая поддержка Украины", - заявил он.

Напомним, ранее вице-президент США Джо Байден предостерег Украину, что в случае отсутствия активных реформ в стране есть угроза снятия санкций с РФ.