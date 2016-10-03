МВФ может выделить Украине 1,3 млрд долларов в 2016 году и 5,4 млрд – в следующем

Масштабный план заимствований у Международного валютного фонда будет реализован только в случае проведения реформ.
Согласно обновленному графику второго пересмотра программы EFF, который обнародовал МВФ, выделение средств планируется ежеквартально по итогам выполнения критериев эффективности. Наибольший транш планируется в первом квартале 2017 года – более 1,986 млрд долларов, после чего их размер двух следующих будет сокращен до 1,33 млрд долларов, а оставшихся пяти – до 735 млн долларов.
Как говорится в материалах, до конца текущего года помимо 1 млрд долларов уже привлеченных от размещения еврооблигаций под гарантии США Украина может также получить 600 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС.
Напомним, что 15 сентября, Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине очередного транша в рамках программы EFF на 1 млрд долларов.
Экономические обозреватели ZN.UA Юлия Самаева и Юрий Сколотяный считают, что урезанный третий транш МВФ может стать для Украины последним, в том числе, из-за нереалистичного проекта государственного бюджета на 2017 год.
"В стране, где почти половина населения в той или иной форме является получателем социальных выплат государства, до сих пор нет достаточно ответственных политиков, способных открыто заявить о том, что украинскому бюджету это элементарно не по карману. И украинский бюджет не будет реалистичным до тех пор, пока его расходная часть будет формироваться, исходя из политических интересов, а не реальных возможностей", - отмечают авторы.
Подробнее о госбюджете и условиях МВФ читайте в статье Юлии Самаевой и Юрия Сколотяного "Печальные транше-бюджетные "торжества" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".Интерфакс-Украина , ZN.UA ,