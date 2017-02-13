"Мотор Сич" будет поставлять двигатели для нового российско-китайского вертолета - СМИ

Если "Мотор Сич" откажется от контракта, российская сторона готова рассмотреть производство двигателя на базе китайских компаний.

"Мотор Сич" будет поставлять новые двигатели в Россию

Украинское ПАО "Мотор Сич" может принять участие в российско-китайском проекте тяжелого вертолета AHL и изготовлять для новой машины турбо-двигатели АИ-136Т, сообщает " Коммерсант ъ".

Как сообщается, правительство РФ одобрило межправительственное соглашение с Китаем о разработке тяжелого вертолета, говорится в распоряжении премьера Дмитрия Медведева.

"Переговоры о разработке вертолета близки к завершению, после их итогов стороны подпишут контракт", - рассказали в холдинге "Вертолеты России".

Также в "Вертолеты России" добавили, что "решение по двигателю - за заказчиком, то есть за китайской стороной".

В то же время в Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в "Ростех") готовы рассмотреть возможность участия китайских компаний в разработке и производстве российского двигателя на базе проекта ПД-12У.

Напомним, что в начале 2016 года стало известно, что вертолет будет разрабатываться только для китайского рынка. Но в мае 2015 года бывший глава "Вертолетов России" Александр Михеев сказал, что на машине может быть установлен украинский двигатель Д-136 (аналогичный двигателю Ми-26).

Украинский "Мотор Сич" опровергли участие в проекте, и 10 февраля 2017 года в компании объяснили, что она работает непосредственно с китайской Avicopter и уже заключила контракты на поставку нового турбо-двигателя АИ-136Т.

"Мотор Сич" будет поставлять новые двигатели в Россию

Как известно, ПАО "Мотор-Сич" контролируется народным депутатом Вячеславом Богуслаевым (группа "Воля народа". В предыдущем созыве Партия регионов).

Ранее сообщалось, что несмотря на ситуацию в Украине, украинский производитель "Мотор Сич" продолжают поставлять в Россию двигатели для военных и гражданских вертолетов.

В августе 2015 года Россия ввела санкции против Украины и запретила импорт украинских продуктов. В свою очередь Украина ввела аналогичные санкции на ввоз товаров из России в январе 2016 года.