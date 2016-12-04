Мораторий на экспорт леса положительно повлиял на украинскую промышленность – эксперт

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На фоне общего экономического упадка, деревообрабатывающая, мебельная и бумажная отрасли промышленности продемонстрировали значительный рост.

Запрет на экспорт леса оживил несколько отраслей промышленности РИА Новости

Введение в Украине моратория на экспорт необработанного леса-кругляка оказало позитивное воздействие на украинскую экономику, дав толчок развитию древообрабатывающей промышленности.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет кандидат экономических наук, эксперт CMD-Ukraine Игорь Гужва. По его словам, в то время, как экспорт леса сократился на 30%, объем обработанных лесоматериалов вырос на 11%.

"Тогда как объем реализации промышленной продукции в Украине в январе—сентябре 2016 г. уменьшился на 4%, деревообрабатывающая промышленность продемонстрировала прирост на 16% (до 983 млн долл.), мебельная — на 15% (до 506 млн долл.), а бумажная — на 5% (до 1,14 млрд долл.) к аналогичному периоду предыдущего года. Сумма уплаченных этими отраслями налогов в долларах за данный период возросла на 17% — до 89 млн долл. Экспорт леса-кругляка сократился на 30%, а поставки за рубеж обработанных лесоматериалов увеличились на 11%", – указывает автор.

Гужва обращает внимание на то, что о положительном влиянии моратория на промышленность говорят и прогнозы экспертов, основанные на экономико-математическом моделировании.

"Так, согласно расчетам, цены на лесоматериалы для деревообрабатывающей отрасли упадут в среднем на 8%. В условиях роста доступа отечественных предприятий деревообрабатывающей отрасли к передовым технологиям и иностранным инвестициям мораторий также позволит повысить в Украине объемы производства (на 9,6%) и экспорта (на 22,4%) продукции из лесоматериалов", – подчеркивает специалист.

По словам экономиста, в результате моратория увеличился инвестиционный спрос в отрасли. Так, объем ввоза в Украину древообрабатывающих станков в январе-сентябре этого года вырос почти в три раза – с 24,1 до 69,1 млн долларов.

Ранее президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что Петр Порошенко в ходе саммита Украина-ЕС в Брюсселе выразил намерение снять запрет на экспорт древесины.

"Это было наше условие. Как я понимаю, это будет сделано в течение последующих нескольких недель, что даст нам возможность предоставить следующий транш на 600 млн евро макрофинансовой помощи с нашей стороны", - заявил он.

В начале июля 2015 года президент Петр Порошенко подписал закон о моратории на экспорт леса. Он сделал это спустя три месяца после принятия закона Верховной Радой. Мораторий вводится сроком на десять лет. Действовать он начал для древесных пород, кроме сосны, - с 1 ноября 2015 года; для древесных пород сосны - с 1 января 2017 года.

Как писало ZN.UA, в 2015 году экспорт лесоматериалов в необработанном состоянии принес украинской экономике 345 млн долларов валютных поступлений, или 0,9% общей выручки от экспорта. Эта цифра абсолютно несопоставима с масштабом потерь: по оценкам экспертов, бесконтрольная вырубка лесов на Западе привела к уменьшению показателя лесистости с 16% в 1996 году до 11% в 2015 году. Для достижения оптимального уровня лесистости в 20% в Украине сегодня нужно высадить новые деревья на территории площадью около 2,5 млн га.

Читайте о позитивных последствиях моратория на экспорт леса в Украине в статье Игоря Гужвы "Семь аргументов против #безлеса" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".