Moody's и S&P обещают Франции дефолт в случае отказа от евро - FT

Эксперты объясняют, что если Париж перейдет снова на франк, владельцы его долга потеряют обещанные выплаты в договорной валюте.
Авторитетные рейтинговые агентству предостерегают Париж, что это будет означать дефолт.
Об этом пишет Financial Times. Несмотря на то, что опросы свидетельствуют о вероятном проигрыше Ле Пен на выборах, инвесторы пытаются оценить риски в случае ее победы над республиканцем Франсуа Фийоном.
В "Национальном фронте" уверяют, что в случае победы 80% государственного долга Франции, который в целом составляет 2,1 триллиона евро, будут переведены в национальную валюту. Такая пропорция определяется действующим французским законодательством.
Главный стратег партии Дэвид Рахлин сказал, что еще 20% госдолга Франции останутся в евро. Рейтинговые агентства предостерегают страну от такого шага, объясняя, что это будет крупнейший суверенный дефолт за все времена. Он будет в 10 раз масштабнее, чем реструктуризация долга Греции в 2012 году, который составлял 200 миллиардов евро. Поэтому если Франция решит перейти на франк, это грозит хаосом мировой финансовой системе и крахом евро.
Глава Moody's Аластер Уилсон сказал, что агентство будет считать дефолтом выход любой страны из еврозоны. Потому что инвесторы потеряют те обещанные выплаты, которые им обещали.
Глава S&P Моритц Крамер, убежден, что переход Франции на франк будет "однозначным" дефолтом.
"Если эмитент не соблюдает договорных обязательств перед кредиторами, в том числе в вопросе выплат в оговоренной валюте, мы объявим о его дефолте", - сказал Крамер.
Рахлин утверждает, что один франк будет равняться одному евро. И владельцы французского долга ничего не потеряют. Но стоимость национальной валюты может обвалиться в соотношении к евро, который после выхода Франции тоже серьезно потеряет в цене. И таким образом, долговое бремя французов возрастет еще больше.
Ранее в ЕЦБ предупредили Францию, что Fraxit разорит ее. Инфляция, которую больше не будет сдерживать ЕЦБ, съест все сбережения, так же как и стабильные доходы, и маленькие пенсии французов.ZN.UA