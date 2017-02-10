Moody's и S&P обещают Франции дефолт в случае отказа от евро - FT

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Эксперты объясняют, что если Париж перейдет снова на франк, владельцы его долга потеряют обещанные выплаты в договорной валюте.

Франции не стоит переходить на франк. Pixabay

Лидер французских радикалов из "Национального фронта"обещает вывести Францию из еврозоны и перевести 1,7 триллионов евро долга страны в франки.

Авторитетные рейтинговые агентству предостерегают Париж, что это будет означать дефолт.

Об этом пишет Financial Times. Несмотря на то, что опросы свидетельствуют о вероятном проигрыше Ле Пен на выборах, инвесторы пытаются оценить риски в случае ее победы над республиканцем Франсуа Фийоном.

В "Национальном фронте" уверяют, что в случае победы 80% государственного долга Франции, который в целом составляет 2,1 триллиона евро, будут переведены в национальную валюту. Такая пропорция определяется действующим французским законодательством.

Главный стратег партии Дэвид Рахлин сказал, что еще 20% госдолга Франции останутся в евро. Рейтинговые агентства предостерегают страну от такого шага, объясняя, что это будет крупнейший суверенный дефолт за все времена. Он будет в 10 раз масштабнее, чем реструктуризация долга Греции в 2012 году, который составлял 200 миллиардов евро. Поэтому если Франция решит перейти на франк, это грозит хаосом мировой финансовой системе и крахом евро.

Глава Moody's Аластер Уилсон сказал, что агентство будет считать дефолтом выход любой страны из еврозоны. Потому что инвесторы потеряют те обещанные выплаты, которые им обещали.

Глава S&P Моритц Крамер, убежден, что переход Франции на франк будет "однозначным" дефолтом.

"Если эмитент не соблюдает договорных обязательств перед кредиторами, в том числе в вопросе выплат в оговоренной валюте, мы объявим о его дефолте", - сказал Крамер.

Рахлин утверждает, что один франк будет равняться одному евро. И владельцы французского долга ничего не потеряют. Но стоимость национальной валюты может обвалиться в соотношении к евро, который после выхода Франции тоже серьезно потеряет в цене. И таким образом, долговое бремя французов возрастет еще больше.

Ранее в ЕЦБ предупредили Францию, что Fraxit разорит ее. Инфляция, которую больше не будет сдерживать ЕЦБ, съест все сбережения, так же как и стабильные доходы, и маленькие пенсии французов.