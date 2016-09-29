Молдова ввела запрет на ввоз свинины из Украины

Эта мера связана с распространением африканской чумы свиней.

Запрет на ввоз украинской свинины в Молдову носит временный характер kavkaz-uzel.ru

Правительство Молдовы приняло решение о временном запрете на ввоз свинины из Украины, сообщает информагентство "Молдпрес".

Накануне в Кишиневе премьер-министр Павел Филип провел заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором был утвержден План мероприятий по предотвращению распространения африканской чумы свиней на территории Молдовы.

Документ предусматривает, в частности, что Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов будет координировать действия по предотвращению распространения африканской чумы свиней на территории Молдовы и обеспечит необходимые средства для проведения мероприятий по контролю над вирусом.

Напомним, африканская чума свиней не представляет угрозы для людей. АЧС, или болезнь Монтгомери – это контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней, и для человека она – безопасна. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно нагреванием до высоких температур.