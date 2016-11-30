Молдова и Россия договорились о возобновлении торгово-экономического сотрудничества

Москва предоставит Кишиневу тысячи транспортных лицензий и заключит с ним контракт на поставку газа.

Молдовский и россиийский вице-премьеры подписали в Москве план действий по экономическому сотрудничеству Gagauz.md

Вице-премьер-министр, министр экономики Октавиан Калмык и вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин подписали в Москве план действий по торгово-экономическому сотрудничеству своих стран на 2017 год.

Как сообщает "Укринформ", в Минэкономики Молдовы сообщили, что по итогам встречи РФ обязалась предоставить Молдове 75 тысяч лицензий для транспорта, осуществляющего грузоперевозки в Россию, а также 750 лицензий на транзитные перевозки в страны Средней Азии (Казахстан, Кыргызстан и прочие).

"Необходимо при этом подчеркнуть, что в 2016 году Молдове были предоставлены лишь 50 транзитных лицензий", – подчеркнули в ведомстве.

Как отметил Калмык, вся документация по транспортному сообщению будет подготовлена в первой половине 2017 года.

Отмечается, что на встрече в Москве вице-премьеры договорились о создании условий для подписания среднесрочного контракта на поставку в Молдову российского газа, а также на транзит энергоресурсов через ее территорию. Соответствующий контракт в ближайшее время будет подписан между российским "Газпромом" и Молдовским "Молдова-газ".

Обсуждались также вопросы снятия Россией ограничений на поставки молдавской плодоовощной и алкогольной продукции.

Напомним, новоизбранный президент Молдовы Игорь Додон намерен после официального вступления в должность подписать меморандум о сотрудничестве с Евразийским экономическим сообществом (ЕврАзЭС).

Отмечалось также, что избранный президент Молдовы планирует своей первый зарубежный визит нанести в Москву, где он намерен поставить вопрос об отмене эмбарго на поставки молдавской продукции в Россию. Также Додон хочет добиться отмены запрета на трудовую миграцию из Молдовы.

В Евразийское экономическое сообщество (ЕвраАзЭС) входит 5 стран: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения.