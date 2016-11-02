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Миссия МВФ прибудет в Украину 3 ноября

2 ноября в 22:55

Предыдущий визит был перенесен с 26 октября на начало ноября.

МВФ
Миссия МВФ пробудет в Украине две недели
Коллаж ZN.UA

Миссия Международного валютного фонда приедет в Украину в четверг, 3 ноября, вместо перенесенного визита, который должен был состояться 26 октября.

"Что касается миссии МВФ, то она приезжает в четверг, 3 ноября", - заявил работник Министерства финансов Украины "Экономической правде".

Он также отметил, что срок пребывания миссии составит две недели.

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Ранее глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева сообщала, что Миссия Международного валютного фонда, несмотря на перенос ранее запланированного на 26 октября визита, прибудет в Украину в начале ноября.

Напомним, что 15 сентября Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине очередного транша в рамках программы EFF на $ 1 млрд. Таким образом, на данный момент общая сумма выделенных средств составила около $ 7,62 млрд. В целом предполагается выделение около $ 17,25 млрд).

Экономические обозреватели ZN.UA Юлия Самаева и Юрий Сколотяный считают, что урезанный третий транш МВФ может стать для Украины последним, в том числе, из-за нереалистичного проекта государственного бюджета на 2017 год.

"В стране, где почти половина населения в той или иной форме является получателем социальных выплат государства, до сих пор нет достаточно ответственных политиков, способных открыто заявить о том, что украинскому бюджету это элементарно не по карману. И украинский бюджет не будет реалистичным до тех пор, пока его расходная часть будет формироваться, исходя из политических интересов, а не реальных возможностей", - отмечают авторы.

Подробнее о госбюджете и условиях МВФ читайте в статье Юлии Самаевой и Юрия Сколотяного "Печальные транше-бюджетные "торжества" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: Экономическая правда
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Тэги Украина МВФ миссия экономика
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