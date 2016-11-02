Миссия МВФ прибудет в Украину 3 ноября

Предыдущий визит был перенесен с 26 октября на начало ноября.

Миссия МВФ пробудет в Украине две недели Коллаж ZN.UA

Миссия Международного валютного фонда приедет в Украину в четверг, 3 ноября, вместо перенесенного визита, который должен был состояться 26 октября.

"Что касается миссии МВФ, то она приезжает в четверг, 3 ноября", - заявил работник Министерства финансов Украины "Экономической правде".

Он также отметил, что срок пребывания миссии составит две недели.

Ранее глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева сообщала, что Миссия Международного валютного фонда, несмотря на перенос ранее запланированного на 26 октября визита, прибудет в Украину в начале ноября.

Напомним, что 15 сентября Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине очередного транша в рамках программы EFF на $ 1 млрд. Таким образом, на данный момент общая сумма выделенных средств составила около $ 7,62 млрд. В целом предполагается выделение около $ 17,25 млрд).

Экономические обозреватели ZN.UA Юлия Самаева и Юрий Сколотяный считают, что урезанный третий транш МВФ может стать для Украины последним, в том числе, из-за нереалистичного проекта государственного бюджета на 2017 год.

"В стране, где почти половина населения в той или иной форме является получателем социальных выплат государства, до сих пор нет достаточно ответственных политиков, способных открыто заявить о том, что украинскому бюджету это элементарно не по карману. И украинский бюджет не будет реалистичным до тех пор, пока его расходная часть будет формироваться, исходя из политических интересов, а не реальных возможностей", - отмечают авторы.

Подробнее о госбюджете и условиях МВФ читайте в статье Юлии Самаевой и Юрия Сколотяного "Печальные транше-бюджетные "торжества" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".