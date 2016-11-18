Миссия МВФ отказала Украине в очередном транше кредита

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Как и ожидалось, Международный валютный фонд пока ограничится выданным в сентябре миллиардом долларов.

МВФ денег не дает и требует сбалансированного, а не популисткого бюджета Коллаж ZN.UA

Властям Украины необходимо дополнительное время для реализации текущих задач, оговоренных в программе сотрудничества с МВФ, говорится в заявлении мисси МВФ по итогам работы в Киеве 3-17 ноября.

В МВФ отметили прогресс, достигнутый Украиной в выполнении программы целевых показателей финансовой стабильности, напомнив о необходимости реализации этих целей в проекте госбюджета-2017. "Дискуссии относительно этой политики будут продолжены следующем периоде", - говорится в заявлении.

В МВФ подчеркнули, что экономическая политика властей Украины должна продолжать фокусироваться на следующих моментах: ускорение реформы большого и неэффективного сектора госпредприятий, улучшение бизнес-среды и борьба с коррупцией; обеспечение баланса роста зарплат и производительности труда; сдержанная денежно-кредитная политика для снижения уровня инфляции и восстановления резервов в рамках гибкого режима валютного курса; восстановление финансовой системы и оживление банковского кредитования.

Открытая в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом около 17 млрд долларов первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы и выделение траншей. В 2015 год Украина получила только два транша – 5 млрд долларов в марте и 1,7 млрд долларов – в августе 2015 года. В сентябре 2016 года МВФ выделил Украине третий транш – на 1 млрд долларов.

Миссия Международного валютного фонда начала свою работу в Киеве в начале ноября. Как сообщили ZN.UA источники, знакомые с ходом переговоров, для решения вопроса о выделении Киеву очередного транша миссия МВФ настаивает на усилении борьбы с коррупцией, реализации пенсионной реформы, а также на сбалансированности проекта госбюджета-2017, повышении платежной дисциплины участников энергорынка и продолжении реформы налоговой службы.

Подробнее читайте в статье Юрия Сколотяного "Киев и МВФ: миссия (не)уговорима?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".