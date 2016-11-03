Миссия МВФ начала работу в Украине

Специалисты МВФ будут проверять выполнение Киев условий программы EFF.

Специалисты МВФ прибыли в Киев rus.ruvr.ru

Миссия Международного валютного фонда начала свою работу в Киеве в четверг, 3 ноября, сообщил представитель киевского офиса фонда.

"Представительство МВФ подтверждает прибытие миссии и начало ее работы с 3 ноября", - сказал он, передают "Українські новини".

Напомним, что 15 сентября Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине очередного транша в рамках программы EFF на $ 1 млрд. Таким образом, на данный момент общая сумма выделенных средств составила около $ 7,62 млрд. В целом предполагается выделение около $ 17,25 млрд).

Экономические обозреватели ZN.UA Юлия Самаева и Юрий Сколотяный считают, что урезанный третий транш МВФ может стать для Украины последним, в том числе, из-за нереалистичного проекта государственного бюджета на 2017 год.

"В стране, где почти половина населения в той или иной форме является получателем социальных выплат государства, до сих пор нет достаточно ответственных политиков, способных открыто заявить о том, что украинскому бюджету это элементарно не по карману. И украинский бюджет не будет реалистичным до тех пор, пока его расходная часть будет формироваться, исходя из политических интересов, а не реальных возможностей", - отмечают авторы.

Подробнее о госбюджете и условиях МВФ читайте в статье Юлии Самаевой и Юрия Сколотяного "Печальные транше-бюджетные "торжества" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".