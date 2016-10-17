Миссия МВФ может возобновить работу в Украине после 26 октября

В Минфине ожидают, что представители основного кредитора Украины вернутся в Киев менее чем через месяц.

МВФ может вернуться в Украину для пересмотра программы реформ в конце октября sputniknews.com

Миссия Международного валютного фонда () готовится вернуться в Украину после 26 октября, чтобы в очередной раз пересмотреть программу сотрудничества с Киевом по реформам.

Как сообщает УНИАН, ссылаясь на сообщение пресс-службы Министерства финансов Украины, возвращения миссии в Киев ждут с 26 октября.

Напомним, что 15 сентября, Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине очередного транша в рамках программы EFF на 1 млрд долларов.

Экономические обозреватели ZN.UA Юлия Самаева и Юрий Сколотяный считают, что урезанный третий транш МВФ может стать для Украины последним, в том числе, из-за нереалистичного проекта государственного бюджета на 2017 год.

"В стране, где почти половина населения в той или иной форме является получателем социальных выплат государства, до сих пор нет достаточно ответственных политиков, способных открыто заявить о том, что украинскому бюджету это элементарно не по карману. И украинский бюджет не будет реалистичным до тех пор, пока его расходная часть будет формироваться, исходя из политических интересов, а не реальных возможностей", - отмечают авторы.

Подробнее о госбюджете и условиях МВФ читайте в статье Юлии Самаевой и Юрия Сколотяного "Печальные транше-бюджетные "торжества" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".