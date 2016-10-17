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Миссия МВФ может возобновить работу в Украине после 26 октября

17 октября в 16:30

В Минфине ожидают, что представители основного кредитора Украины вернутся в Киев менее чем через месяц.

мвф
МВФ может вернуться в Украину для пересмотра программы реформ в конце октября
sputniknews.com
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) готовится вернуться в Украину после 26 октября, чтобы в очередной раз пересмотреть программу сотрудничества с Киевом по реформам.

Как сообщает УНИАН, ссылаясь на сообщение пресс-службы Министерства финансов Украины, возвращения миссии в Киев ждут с 26 октября.

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Напомним, что 15 сентября, Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине очередного транша в рамках программы EFF на 1 млрд долларов.

Экономические обозреватели ZN.UA Юлия Самаева и Юрий Сколотяный считают, что урезанный третий транш МВФ может стать для Украины последним, в том числе, из-за нереалистичного проекта государственного бюджета на 2017 год.

"В стране, где почти половина населения в той или иной форме является получателем социальных выплат государства, до сих пор нет достаточно ответственных политиков, способных открыто заявить о том, что украинскому бюджету это элементарно не по карману. И украинский бюджет не будет реалистичным до тех пор, пока его расходная часть будет формироваться, исходя из политических интересов, а не реальных возможностей", - отмечают авторы.

Подробнее о госбюджете и условиях МВФ читайте в статье Юлии Самаевой и Юрия Сколотяного "Печальные транше-бюджетные "торжества" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: УНИАН
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Тэги Украина МВФ Киев
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