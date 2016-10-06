Мировые цены на продовольствие за год выросли на 10%

ФАО повысила прогноз мирового производства пшеницы. Зерно продолжает дешеветь, в отличие от других основных групп продовольствия.

Зерно дешевеет, все остальное продовольствие дорожает

Индекс продовольственных цен ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) в сентябре 2016 года составил 170,9 пунктов, то есть вырос на 2,9 % с августа и на 10% по сравнению с аналогичным показателем год назад.

Рост был обусловлен месячным скачком индекса цен на молочные продукты на 13,8%, частично в результате резкого повышения цен на сливочное масло.

Индекс цен ФАО на сахар вырос на 6,7% с августа на фоне неблагоприятных погодных условий в основном производящем регионе в Бразилии.

Цены на пальмовое масло также выросли в связи с низким уровнем запасов как в странах-импортерах, так и в странах экспортерах, также выросли цены на сою и рапсовое масло, что привело к росту индекса цен на растительные масла на 2,9%.

Индекс цен на мясо остается неизменным с августа.

Индекс цен на зерновые ФАО, тем временем, снизился на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем и на 8,9% по сравнению с аналогичным показателем год назад.

ФАО повысила прогноз мирового производства пшеницы до 742,4 млн тонн, в первую очередь, в связи с ростом производства в Индии, США и Российской Федерации. Мировое производство зерновых в 2016 году должно вырасти до 2 569 млн тонн, что на 1,5% больше по сравнению с уровнем предыдущего года

Индекс продовольственных цен ФАО представляет собой торгово-взвешенный индекс, отражающий мировые рыночные цены на ключевые группы продовольствия.

Министерство аграрной политики и продовольствия повысило прогноз урожая зерна в Украине в 2016 году до 62,3 млн тонн.

Как писала экономический обозреватель ZN.UA Юлия Самаева, жалобы аграриев на отсутствие средств для инвестиций преувеличены. В отрасли едва сводят концы с концами только животноводы, у остальных же секторов дела идут в гору. По данным Госстата, рентабельность производства продукции растениеводства за последний год увеличилась с 29 до 50%, производства зерновых и зернобобовых — с 25 до 43%, овощей — с 16 до 47%. Подробнее читайте в материале "Продать любой ценой" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".