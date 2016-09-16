Мировые цены на нефть завершили рабочую неделю снижением

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Brent подешевел на 1,27% – до 46,00 доллара за бочку.

Нигерия и Ливия могут существенно увеличить поставки нефти в ближайшие недели pennenergy.com

Цены на нефть эталонных марок снизились в последний рабочий день недели, 16 сентября, на опасениях чрезмерных поставок топлива на мировой рынок. Об этом свидетельствуют оперативные данные электронных торгов.

Так, октябрьские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились на 1,48%, до 43,26 долл. за баррель.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре упали на 1,27%, до 46,00 за баррель.

Нефть начала дешеветь на фоне информации о том, что Ливия и Нигерия могут существенно увеличить экспорт "черного золота" в ближайшие недели, которые ранее снизились из-за военных действий. Причем только Нигерия может увеличить экспорт нефти на 700 тыс. баррелей в сутки.

Ранее в инвестиционном банке Goldman Sachs заявили о том, что в ближайший год нефтяные котировки не выйдут за диапазон 45-50 долларов за баррель.

А в российском Минфине допускают падение цен на нефть до 30 долл. за баррель в ближайшие годы в случае "жесткой посадки" китайской экономики.