Мировые цены на нефть завершили рабочую неделю снижением

Brent подешевел на 1,27% – до 46,00 доллара за бочку.
Так, октябрьские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились на 1,48%, до 43,26 долл. за баррель.
На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре упали на 1,27%, до 46,00 за баррель.
Нефть начала дешеветь на фоне информации о том, что Ливия и Нигерия могут существенно увеличить экспорт "черного золота" в ближайшие недели, которые ранее снизились из-за военных действий. Причем только Нигерия может увеличить экспорт нефти на 700 тыс. баррелей в сутки.
Ранее в инвестиционном банке Goldman Sachs заявили о том, что в ближайший год нефтяные котировки не выйдут за диапазон 45-50 долларов за баррель.
А в российском Минфине допускают падение цен на нефть до 30 долл. за баррель в ближайшие годы в случае "жесткой посадки" китайской экономики.ZN.UA