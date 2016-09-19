Мировые цены на нефть замедлили рост

Brent подорожал на 0,39% – до 45,92 доллара за бочку.

Цены на нефть приблизились к рубежу в 46 долл. за баррель teknoblog.ru

Цены на нефть эталонных марок замедлили свой рост в первый рабочий день недели, 19 сентября. Об этом свидетельствуют оперативные данные электронных торгов.

Так, октябрьские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 0,34%, до 43,77 долл. за баррель.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре увеличились на 0,39%, до 45,95 долл. за баррель.

Утром в понедельник цены на "черное золото" уверенно росли на фоне комментариев президента Венесуэлы Николаса Мадуро о том, что страны-нефтепроизводители близки к соглашению для стабилизации цен.

Ранее в инвестиционном банке Goldman Sachs заявили о том, что в ближайший год нефтяные котировки не выйдут за диапазон 45-50 долларов за баррель.

А в российском Минфине допускают падение цен на нефть до 30 долл. за баррель в ближайшие годы в случае "жесткой посадки" китайской экономики.