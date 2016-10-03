Мировые цены на нефть закрепились выше $ 50 за баррель

Brent подорожал на 1,22% – до 50,80 доллара за бочку.

Цены на нефть начали неделю с роста bloomberg.com

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют рост по итогам первого рабочего дня недели, 3 октября. Об этом свидетельствуют оперативные данные электронных торгов.

Так, ноябрьские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 0,85%, до 48,65 долл. за баррель.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре поднялись на 1,22%, до 50,80 долл. за баррель.

Напомним, утром 3 октября цены на нефть снижались в рамках коррекции после продолжительного ралли на сообщениях о достижении ОПЕК соглашения по ограничению добычи "черного золота".

На прошлой неделе в ходе энергетического форума в Алжире страны ОПЕК договорились сократить добычу нефти до 32,5 млн баррелей в сутки с нынешних 33,24 млн баррелей. Это первая подобная договоренность стран ОПЕК об ограничении добычи "черного золота", начиная с 2008 года.