Мировые цены на нефть закрепились выше $ 50 за баррель

Brent подорожал на 1,22% – до 50,80 доллара за бочку.
Так, ноябрьские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 0,85%, до 48,65 долл. за баррель.
На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре поднялись на 1,22%, до 50,80 долл. за баррель.
Напомним, утром 3 октября цены на нефть снижались в рамках коррекции после продолжительного ралли на сообщениях о достижении ОПЕК соглашения по ограничению добычи "черного золота".
На прошлой неделе в ходе энергетического форума в Алжире страны ОПЕК договорились сократить добычу нефти до 32,5 млн баррелей в сутки с нынешних 33,24 млн баррелей. Это первая подобная договоренность стран ОПЕК об ограничении добычи "черного золота", начиная с 2008 года.ZN.UA