Мировые цены на нефть вернулись в минимальному росту

Brent подорожал на 0,52% – до 46,19 доллара за бочку.
Так, октябрьские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 1,35%, до 44,45 долл. за баррель.
На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре поднялись на 0,52%, до 46,19 долл. за баррель.
Напомним, утром 20 сентября цены на "черное золото" снижались на фоне внимания инвесторов к переизбытку предложения на рынке после слов министра нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино о необходимости сокращения производства на 10% для соответствия текущему уровню спроса.
Ранее в инвестиционном банке Goldman Sachs заявили о том, что в ближайший год нефтяные котировки не выйдут за диапазон 45-50 долларов за баррель.
А в российском Минфине допускают падение цен на нефть до 30 долл. за баррель в ближайшие годы в случае "жесткой посадки" китайской экономики.ZN.UA