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Мировые цены на нефть вернулись в минимальному росту

20 сентября в 23:33

Brent подорожал на 0,52% – до 46,19 доллара за бочку.

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Цены на нефть минимально колеблются на заявлениях участников будущей встречи ОПЕК в Алжире
Bloomberg
Цены на нефть эталонных марок возобновили незначительный рост по итогам вторника, 20 сентября. Об этом свидетельствуют оперативные данные электронных торгов.

Так, октябрьские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 1,35%, до 44,45 долл. за баррель.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре поднялись на 0,52%, до 46,19 долл. за баррель.

Напомним, утром 20 сентября цены на "черное золото" снижались на фоне внимания инвесторов к переизбытку предложения на рынке после слов министра нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино о необходимости сокращения производства на 10% для соответствия текущему уровню спроса.

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Ранее в инвестиционном банке Goldman Sachs заявили о том, что в ближайший год нефтяные котировки не выйдут за диапазон 45-50 долларов за баррель.

А в российском Минфине допускают падение цен на нефть до 30 долл. за баррель в ближайшие годы в случае "жесткой посадки" китайской экономики.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Brent WTI баррель нефть торги
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