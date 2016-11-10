Мировые цены на нефть демонстрируют разнонаправленную динамику

Нефть отыгрывает данные министерства энергетики США об увеличении запасов "черного золота" в стране, а также итоги прошедших в США президентских выборов, свидетельствуют данные торгов.

Нефть слабо дешевеет после резких колебаний накануне bloomberg.com

Стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,19% — до 46,26 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,04% — до 45,25 доллара за баррель.

По данным минэнерго США, опубликованным в среду, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 4 ноября, выросли на 2,4 миллиона баррелей — до 485 миллионов. При этом аналитики ожидали меньшего увеличения показателя — на 1,33 миллиона.

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По мнению аналитиков BMI Research, которое приводит агентство Рейтер, Трамп будет поддерживать нефтегазовую промышленность в США. Это может привести к тому, что восстановление добычи нефти и газа в стране может ускориться в 2017 году.

Эксперты Goldman Sachs также поддерживают эту мысль, отмечая вероятное увеличение в США инвестиционных потоков в отрасль. Они также обеспокоены неоднократной критикой Трампа соглашения с Ираном по ядерной программе, в соответствии с которым Тегеран гарантировал ее мирный характер в обмен на снятие международных санкций. Аналитики банка считают, что Иран на этом фоне может начать наращивать производство в краткосрочной перспективе.