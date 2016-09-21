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Мировые цены на нефть усилили рост

21 сентября в 23:47

Brent подорожал на 2,70% – до 47,12 доллара за бочку.

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Цены на нефть пробили уровень в 47 долл. за баррель
pixabay.com
Цены на нефть эталонных марок продемонстрировали существенный рост по итогам среды, 21 сентября. Об этом свидетельствуют оперативные данные электронных торгов.

Так, октябрьские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 3,56%, до 45,62 долл. за баррель.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре поднялись на 2,70%, до 47,12 долл. за баррель.

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Ранее в инвестиционном банке Goldman Sachs заявили о том, что в ближайший год нефтяные котировки не выйдут за диапазон 45-50 долларов за баррель.

А в российском Минфине допускают падение цен на нефть до 30 долл. за баррель в ближайшие годы в случае "жесткой посадки" китайской экономики.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Brent WTI баррель нефть торги
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