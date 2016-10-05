Мировые цены на нефть сохранили тенденцию к росту

Brent подорожал на 1,81% – до 51,79 доллара за бочку.

Нефть уверенно закрепилась выше 50 долл. за баррель pennenergy.com

Цены на нефть эталонных марок вновь выросли по итогам среды, 5 октября. Об этом свидетельствуют оперативные данные электронных торгов.

Так, ноябрьские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 2,20%, до 49,76 долл. за баррель.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре поднялись на 1,81%, до 51,79 за баррель.

Напомним, утром в среду цены на "черное золото" поднялись на фоне данных Американского института нефти (API) о неожиданном снижении запасов топлива в США.

Помимо этого на стоимость нефти влияют сообщения по соглашению между странами ОПЕК, которые в ходе энергетического форума в Алжире договорились сократить добычу нефти до 32,5 млн баррелей в сутки с нынешних 33,24 млн баррелей. Это первая подобная договоренность стран ОПЕК об ограничении добычи "черного золота", начиная с 2008 года.