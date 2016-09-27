Мировые цены на нефть продолжили снижение

Brent подешевел на 2,50% – до 46,73 доллара за бочку.

Нефть подешевела за сутки почти на доллар pixabay.com

Цены на нефть эталонных марок снизились по итогам вторника, 27 сентября. Об этом свидетельствуют оперативные данные электронных торгов.

Так, ноябрьские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) упали на 2,20%, до 44,92 долл. за баррель.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре снизились на 2,50%, до 46,73 долл. за баррель.

Утром во вторник цены на "черное золото" начали снижаться после значительно роста днем ранее на фоне фиксации инвесторами прибыли в ожидании данных по недельной динамике запасов сырья в США от Американского института нефти (API).

Ранее в инвестиционном банке Goldman Sachs заявили о том, что в ближайший год нефтяные котировки не выйдут за диапазон 45-50 долларов за баррель.

А в российском Минфине допускают падение цен на нефть до 30 долл. за баррель в ближайшие годы в случае "жесткой посадки" китайской экономики.