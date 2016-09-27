Топ Новости
<
>

Мировые цены на нефть продолжили снижение

27 сентября в 23:39

Brent подешевел на 2,50% – до 46,73 доллара за бочку.

нефть1
Нефть подешевела за сутки почти на доллар
pixabay.com
Цены на нефть эталонных марок снизились по итогам вторника, 27 сентября. Об этом свидетельствуют оперативные данные электронных торгов.

Так, ноябрьские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) упали на 2,20%, до 44,92 долл. за баррель.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре снизились на 2,50%, до 46,73 долл. за баррель.

Утром во вторник цены на "черное золото" начали снижаться после значительно роста днем ранее на фоне фиксации инвесторами прибыли в ожидании данных по недельной динамике запасов сырья в США от Американского института нефти (API).

Читайте также: На Московской бирже крупный игрок сделал ставку на обвал нефти

Ранее в инвестиционном банке Goldman Sachs заявили о том, что в ближайший год нефтяные котировки не выйдут за диапазон 45-50 долларов за баррель.

А в российском Минфине допускают падение цен на нефть до 30 долл. за баррель в ближайшие годы в случае "жесткой посадки" китайской экономики.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Brent WTI баррель нефть торги
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
Курс валют
USD 25.83
EUR 28.98
Последние новости