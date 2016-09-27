Мировые цены на нефть продолжили снижение

Brent подешевел на 2,50% – до 46,73 доллара за бочку.
Так, ноябрьские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) упали на 2,20%, до 44,92 долл. за баррель.
На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре снизились на 2,50%, до 46,73 долл. за баррель.
Утром во вторник цены на "черное золото" начали снижаться после значительно роста днем ранее на фоне фиксации инвесторами прибыли в ожидании данных по недельной динамике запасов сырья в США от Американского института нефти (API).
Ранее в инвестиционном банке Goldman Sachs заявили о том, что в ближайший год нефтяные котировки не выйдут за диапазон 45-50 долларов за баррель.
А в российском Минфине допускают падение цен на нефть до 30 долл. за баррель в ближайшие годы в случае "жесткой посадки" китайской экономики.ZN.UA