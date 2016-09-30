Мировые цены на нефть превысили $ 50 за баррель

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Brent подорожал на 0,48% – до 50,05 доллара за бочку.

Цены на нефть росли практически всю неделю pixabay.com

Цены на нефть эталонных марок несущественно выросли по итогам последнего рабочего дня недели, 30 сентября, однако преодолели психологическую отметку в 50 долл. за баррель. Об этом свидетельствуют оперативные данные электронных торгов.

Так, ноябрьские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 0,50%, до 48,07 долл. за баррель.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре поднялись на 0,48%, до 50,05 долл. за баррель.

Утром в пятницу цены на "черное золото" минимально снижались на опасениях инветоров в том, что договоренности ОПЕК о снижении добычи до 32,5-33 млн баррелей в день могут и не привести к результату или вовсе сорваться из-за разногласий между странами.

К тому же три участника ОПЕК получили преференции, и будут продолжать ее производство на максимальных уровнях. Речь идет о таких крупных нефтедобытчиках, как Иран, Ливия и Нигерия.