Мировые цены на нефть превысили $ 50 за баррель

Brent подорожал на 0,48% – до 50,05 доллара за бочку.
Так, ноябрьские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 0,50%, до 48,07 долл. за баррель.
На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре поднялись на 0,48%, до 50,05 долл. за баррель.
Утром в пятницу цены на "черное золото" минимально снижались на опасениях инветоров в том, что договоренности ОПЕК о снижении добычи до 32,5-33 млн баррелей в день могут и не привести к результату или вовсе сорваться из-за разногласий между странами.
К тому же три участника ОПЕК получили преференции, и будут продолжать ее производство на максимальных уровнях. Речь идет о таких крупных нефтедобытчиках, как Иран, Ливия и Нигерия.ZN.UA