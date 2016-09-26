Мировые цены на нефть поднялись выше $ 47 за баррель

Brent подорожал на 2,41% – до 47,60 доллара за бочку.

Цены на нефть вернулись к показателям прошлой недели

Цены на нефть эталонных марок существенно выросли по итогам понедельника, 26 сентября. Об этом свидетельствуют оперативные данные электронных торгов.

Так, ноябрьские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 2,56%, до 45,62 долл. за баррель.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре увеличились на 2,41%, до 47,60 долл. за баррель.

Утром в понедельник цены на "черное золото" начали расти на фоне ослабевающего доллара и заявления министра энергетики Алжира, который ожидает прогресса на предстоящих в среду переговорах нефтедобывающих стран.

Ранее в инвестиционном банке Goldman Sachs заявили о том, что в ближайший год нефтяные котировки не выйдут за диапазон 45-50 долларов за баррель.

А в российском Минфине допускают падение цен на нефть до 30 долл. за баррель в ближайшие годы в случае "жесткой посадки" китайской экономики.