Мировые цены на нефть демонстрируют минимальный рост

Brent подорожал на 0,65% – до 51,22 доллара за бочку.
Так, ноябрьские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 0,61%, до 49,11 долл. за баррель.
На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре поднялись на 0,65%, до 51,22 долл. за баррель.
Напомним, утром во вторник цены на "черное золото" снижались в пределах нескольких десятых процента, корректируясь вниз после сильного ралли на соглашении стран-членов ОПЕК о совместных действиях для стабилизации нефтяного рынка.
Также стало известно о рекордном уровне добычи нефти участниками картеля по итогам сентября – до 33,75 млн баррелей в месяц.ZN.UA