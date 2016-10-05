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Мировые цены на нефть демонстрируют минимальный рост

5 октября в 00:03

Brent подорожал на 0,65% – до 51,22 доллара за бочку.

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Рост цен на нефть существенно замедлился
rosneft.ru
Цены на нефть эталонных марок несущественно выросли по итогам вторника, 4 октября. Об этом свидетельствуют оперативные данные электронных торгов.

Так, ноябрьские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 0,61%, до 49,11 долл. за баррель.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре поднялись на 0,65%, до 51,22 долл. за баррель.

Напомним, утром во вторник цены на "черное золото" снижались в пределах нескольких десятых процента, корректируясь вниз после сильного ралли на соглашении стран-членов ОПЕК о совместных действиях для стабилизации нефтяного рынка.

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Также стало известно о рекордном уровне добычи нефти участниками картеля по итогам сентября – до 33,75 млн баррелей в месяц.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Brent WTI баррель нефть торги
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