Мировой спрос на золото в I квартале упал на 18%

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Предложение золота сократилось на 12%.

Интерес к золоту спал Юрий Луценко / Facebook

Мировой спрос нав январе-марте по сравнению с аналогичным периодом 2016 года упал на 18%, до 1 тыс 34,5 тонны, сообщается в отчете World Gold Council (WGC).

Снижение объясняют высокой базой сравнения: потребление золота в январе-марте 2016 года было рекордным для первого квартала.

Приток золота в ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) в I квартале 2017 года составил солидные 109,1 тонны, что, тем не менее, втрое меньше притока в I квартале 2016 года. Спрос со стороны центробанков также сократился, закупки составили 76,3 тонны, на 27% меньше, чем я январе-марте 2016 года.

Инвестиции в монеты и слитки были "здоровыми" - 289,8 тонны, на 9% выше уровня I квартала 2016 года. Спрос на ювелирные украшения и золото для технических нужд укрепился, составив 480,9 тонны и 78,5 тонны соответственно. В том числе в Индии спрос на золотые украшения вырос на 16%, до 92,3 тонны, в Китае - сократился на 2%, до 176,5 тонны.

Предложение на рынке золота сократилось на 12%, до 1,032 тыс тонн. Добыча осталась примерно на уровне прошлого года - 764 тонны. Вторичная переработка упала на 21%, до 283 тонн. На конец I квартала в мире было захеджировано 237 тонн золота, с начала года этот показатель снизился на 15 тонн, в то время как в I квартале 2016 года мировой хедж-портфель пополнился на 47,5 тонны.

Напомним, что за последние пять лет спрос на газ в промышленном сегменте сократился почти в три раза.