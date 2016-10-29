Мир вступает в эпоху постматериальной экономики – эксперт

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Сегодня информация и знания становится основным производственным ресурсом.

Современная экономика постепенно "разворачивается в сторону человека" blog.uni2biz.org

Динамика глобальных экономических и социальных процессов ведет мировое сообщество к становлению и формированию экономики, основанной на нематериальных, "социоцентристских" факторах, считает экс-директор национального института стратегических исследований Анатолий Гальчинский.

В интервью ZN.UA специалист отметил, что современный мир, несмотря на обилие острых социальных проблем и противоречий, постепенно поворачивается "в сторону человека", в то время как общественные и экономические отношения становятся все более эгоцентрическими.

"Логика эгоэкономических преобразований естественным образом корреспондирует с дематериализацией экономической системы, фактическим отрицанием материального производства. Естественно, речь идет не о голом, а, как говорят в таких случаях философы, о положительном отрицании действующей системы — экономики товара. Опускаясь в основание экономического процесса, соответствующая модель экономики ограничивается инструментальной функцией. Системообразующую в экономическом процессе функцию перебирает на себя дематериализованная по своей сути социоцентристская экономика. Мы говорим о структурном формате экономики, которая, говоря словами Маркса, располагается "по ту сторону материального производства", – отметил аналитик.

По словам Гальчинского, сегодня свойственная реалиям классического индустриального капитализма логика экономического детерминизма уходит в прошлое, а основным фактором производства становится информация.

"Мы говорим, в первую очередь, о превращении информации и знаний в основной производственный ресурс, доминирующую форму богатства общества. Это одновременно и те слагаемые, которые прямо и непосредственно конституируют структурную целостность человеческой личности, ее креативный потенциал", – подчеркнул он.

Подробнее о характере трансформации социально-экономических отношений и перспективах развития человеческой цивилизации читайте в интервью с Анатолием Гальчинским в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".