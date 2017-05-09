Мир переходит к экономике данных – The Economist

Такие компании, как Google, Amazon, Apple, Facebook и Microsoft выглядят неудержимыми.

Самым ценным ресурсом теперь является не нефть, а данные picslife.ru

Быстро растущая индустрия обработки данных становится крупнейшими изменяет традиционные устои в экономике, бизнесе и политике. Самым ценным ресурсом теперь является не нефть, а данные.

Обзор влияния информационных технологий в различных секторах (от транспорта и энергетики до розничной торговли и сферы услуг) приводит ведущих экспертов к выводу, что в мировой экономике происходят глубокие структурные изменения, связанные стремительно возрастающей ценностью пользовательских данных и методов их обработки, пишет издание The Economist.

Титаны цифровой эры

Последние 100 лет нефтедобыча была самым прибыльным предприятием, предметом экономической борьбы и антимонопольного регулирования. Сейчас внимание подобного толка привлекают компании-гиганты которые занимаются данными - нефтью цифровой эры. Такие титаны как Аlphabet (материнская компания Google), Amazon, Apple, Facebook и Microsoft выглядят неудержимыми. Сегодня они являются пятью наиболее ценными зарегистрированными компаниями в мире с рекордной рыночной капитализацией.

Их прибыль продолжает расти: в первом квартале 2017 года они собрали более 25 миллиардов долларов чистой прибыли. Amazon собирает половину всех долларов, потраченных онлайн в Америке. В прошлом году Google и Facebook отвечают почти за весь рост доходов от цифровой рекламы в Америке.

Охота за данными

Facebook и Google первоначально использовали данные, собранные у пользователей, чтобы лучше ориентировать рекламу. В последние годы они обнаружили, что данные могут быть использованы в множестве сервисов с применением искусственного интеллекта, так называемых "когнитивных" сервисов, самые успешные из которых будут генерировать новые источники дохода. Эти услуги включают в себя переводы, визуальное распознавание людей и оценку чьей-либо личности путем анализа их текстов, и все это может быть продано другим фирмам для использования в их собственных продуктах.

Смартфоны и Интернет сделали пользовательские данные доступными, повсеместными и гораздо более ценными для рынков услуг. Независимо от того, собираетесь ли вы бегать, смотреть телевизор или просто сидеть в пробке, практически каждое ваше действие создает цифровой след - сырье для индустрии данных.

Новые алгоритмы экономики

Поскольку устройства от наручных часов до автомобилей подключаются к Интернету, объем данных быстро растет: по некоторым оценкам, автомобили с автопилотом будут генерировать гигабайты данных в секунду.

Между тем методы искусственного интеллекта и машинное обучение извлекают все больше пользы из этих данных. Алгоритмы могут предсказать, когда клиент готов сделать покупку, когда двигатель реактивного двигателя нуждается в обслуживании или когда человек находится под угрозой острого заболевания. Промышленные гиганты, такие как General Electric и Siemens, теперь cами выступают в роли игроков индустрии данных.