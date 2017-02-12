Минимальная зарплата в ЕС колеблется от 235 евро в Болгарии до 1999 евро в Люксембурге

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За последние десять лет минимальная зарплата в Болгарии и Румынии выросла в два раза, в странах Балтии – на 65%.

За последние десять лет минимальная зарплата в странах Балтии выросла на 65% Eurostat

По состоянию на 1 января 2017 года размер минимальнойбыл законодательно установлен в 22 из 28 стран-членов Европейского Союза. Не имеют минимальной зарплаты только Дания, Италия, Кипр, Австрия, Финляндия и Швеция.

Как сообщает Eurostat, в десяти восточноевропейских странах минимальная зарплата была ниже 500 евро в месяц: Болгария (235), Румыния (275), Латвия и Литва (по 380), Чехия (407), Венгрия (412), Хорватия (433), Словакия (435), Польша (453) и Эстония (470).

В пяти странах на юге Европы минимальная заработная плата находится от 500 до 1000 евро в месяц: Португалия (650), Греция (684), Мальта (736), Словения (805) и Испания (826).

Остальные семь государств-членов ЕС расположены на западе и севере Европы, и минимальная заработная плата там выше 1000 в месяц: Великобритания (1397), Франция (1480), Германия (1498), Бельгия (1532), Нидерланды (1552), Ирландия (1563) и Люксембург (1999).

Eurostat

Для сравнения минимальный размер оплаты труда в Соединенных Штатах составляет 1192 евро в месяц.

Однако как, отмечает Eurostat, разрыв в минимальных зарплатах компенсируются уровнем цен в разных странах ЕС. К примеру, в Люксембурге он в три раза выше, чем в Болгарии.

По сравнению с 2008 годом минимальная заработная плата выросла во всех странах за исключением Греции, где она упала на 14%. В период с 2008 по 2017 год минимальная зарплата больше всего выросла в Болгарии (на 109%), Румынии (на 99%), Словакии (на 80%), а также Эстонии (на 69%), Латвии (на 65%) и Литве (на 64%).

Напомним, что почти четверть общих расходов всех домохозяйств Европы уходит на оплату жилья и коммунальных услуг: воды, электричества, газа и других видов топлива. Самые высокие расходы на жилье и коммунальные услуги в следующих странах: В Дании – 29,4% от общих расходов домашних хозяйств, в Финляндии – 28,2%, во Франции – 26,4%, в Швеции – 26,0%, в Чехии – 25,9%, в Великобритании – 25,6%.