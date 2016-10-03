Минфин Украины рассчитывает еще на 1 млрд долларов под гарантии США

Украина уже получила 3 млрд долларов на неотложные нужды бюджета. Чиновники хотят получить еще миллиард.

Минфин хочет еще один миллиард Андрей Товстыженко, ZN.UA

Министерство финансов Украины рассчитывает на получение четвертой части средств в размере 1 млрд доларов под гарантии правительства США.

"Кроме продолжения технической помощи, мы надеемся на продолжение сотрудничества в направлении получения нового 1 млрд долларов под гарантии правительства США. Кредитные гарантии идут на неотложные потребности бюджета и предоставляются под очень низкие проценты по результатам выполнения реформ", – сообщили в Министерстве финансов.

В конце сентября Украина получила 1 млрд долларов, разместив пятилетние под гарантии США.

Первый выпуск еврооблигаций на 1 млрд долларов под госгарантии США еще был осуществлен два года назад, в мае 2014 года. Второй транш госгарантий Украина получила спустя год, в мае 2015-го.

Ожидалось, что Украина получит третий транш на 1 млрд еще осенью 2015 года. Однако США связали его выделение с проведением реформ в Украине, в том числе, антикоррупционных, а также с решением МВФ о выделении своего кредита.

Гарантии правительства США обеспечивают 100%-ную выплату заемщиком (Украиной) основной суммы займа и начисленных по нему процентов.