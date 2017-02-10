Минэкономразвития готово ликвидировать тысячу госпредприятий

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Для эффективных государственных предприятий есть программа приватизации, заявил Кубив.

Ликвидация ждет тысячу госпредприятий Урядовий портал

В Министерстве экономического развития и торговли считают, что часть из 3,5 тысяч государственных предприятий должна быть, а часть - ликвидирована, сообщает Укринформ

"Более 3,5 тысяч предприятий, которые есть сегодня в Украине, имеют слабинку, которая называется убыточность и отсутствие конкурентной продукции на рынке", - заявил министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

По его словам, в отношении госпредприятий, которые являются эффективными, есть четкая программа приватизации.

"А те предприятия, которые не являются эффективными и обанкротились, а таких более тысячи, по ним будут юридические решения вплоть до ликвидации", - добавил Кубив.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в стране насчитывается 3,5 тысячи госпредприятий, что приблизительно в 15 раз превышает целесообразность. При этом правительство нацелено на дерегуляцию, децентрализацию и приватизацию.

В марте 2016 года президент Петр Порошенко подписал изменения в закон "О приватизации государственного имущества", который позволяет начать приватизацию крупных объектов уже в текущем году. Кроме того, закон запрещает принимать участие в приватизации резиденту государства-агрессора.

Подробнее о планах приватизации в Украине читайте в интервью главы Фонда госимущества Игоря Билоуса в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".