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Минэкономразвития готово ликвидировать тысячу госпредприятий

10 февраля в 16:19

Для эффективных государственных предприятий есть программа приватизации, заявил Кубив.

 

Степан Кубив
Ликвидация ждет тысячу госпредприятий
Урядовий портал
В Министерстве экономического развития и торговли считают, что часть из 3,5 тысяч государственных предприятий должна быть приватизирована, а часть - ликвидирована, сообщает Укринформ.

"Более 3,5 тысяч предприятий, которые есть сегодня в Украине, имеют слабинку, которая называется убыточность и отсутствие конкурентной продукции на рынке", - заявил министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

По его словам, в отношении госпредприятий, которые являются эффективными, есть четкая программа приватизации.

"А те предприятия, которые не являются эффективными и обанкротились, а таких более тысячи, по ним будут юридические решения вплоть до ликвидации", - добавил Кубив.

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Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в стране насчитывается 3,5 тысячи госпредприятий, что приблизительно в 15 раз превышает целесообразность. При этом правительство нацелено на дерегуляцию, децентрализацию и приватизацию.

В марте 2016 года президент Петр Порошенко подписал изменения в закон "О приватизации государственного имущества", который позволяет начать приватизацию крупных объектов уже в текущем году. Кроме того, закон запрещает принимать участие в приватизации резиденту государства-агрессора.

Подробнее о планах приватизации в Украине читайте в интервью главы Фонда госимущества Игоря Билоуса в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

 

По материалам: Укринформ
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Тэги приватизация государство эффективность Кубив
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1 комментарий
  • Черный Сергей Сегодня, 17:53 Лучше бы сделали анализ работы приватизированных предприятий. Например, коростенского завода фарфоровых изделий... Ответить Цитировать Пожаловаться
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