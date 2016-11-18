Минагропрод прогнозирует новый рекорд урожая зерна

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Урожай зерновых может незначительно превысить показатель 2014 года, когда было собрано 63,9 млн тонн.

Аграрные бароны продолжают богатеть mriya.net

Урожай зерновых в Украине в 2016 году составит 64 млн тонн, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовый.

"Мы рассчитываем, что в этом году будем иметь рекордный урожай на уровне 64 млн тонн при средней урожайности 44 ц с гектара", - сказал министр в ходе торжественных мероприятий, приуроченных ко Дню сельского работника в Украине.

По его словам, этот показатель является самым высоким за всю историю независимости Украины. Министр уточнил, что самые высокие показатели по урожаю получили Винницкая (5,4 млн тонн), Одесская (4 млн тонн), Полтавская и Харьковская (около 4 млн тонн). Под урожай 2017 года посевы озимых зерновых культур составят 7,4 млн га.

По данным Госстата, рекордный урожай зерна и зернобобовых культур был собран в Украине в 2014 году - 63,9 млн тонн. В 2015 году урожай снизился до 60,1 млн тонн.

Как писала экономический обозреватель ZN.UA Юлия Самаева, жалобы аграриев на отсутствие средств для инвестиций преувеличены. В отрасли едва сводят концы с концами только животноводы, у остальных же секторов дела идут в гору. По данным Госстата, рентабельность производства продукции растениеводства за последний год увеличилась с 29 до 50%, производства зерновых и зернобобовых — с 25 до 43%, овощей — с 16 до 47%. Подробнее читайте в материале "Продать любой ценой" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".