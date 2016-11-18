Миллионеры бегут из России – Rzeczpospolita

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

С началом российской агрессии против Украины все больше российских богачей ищут способы переехать в Западную Европу.

Богатые россияне ищут способы, как скрыть свое состояние от власти. evgovorov / Depositphotos

Россияне, чье достояние оценивается в один миллион долларов и больше, не хотят отчитываться перед властямиза свою собственность и банковские счета за рубежом. Поэтому они переезжают в другие страны или стараются платить налоги заграницей.

Об этом пишет издание Rzeczpospolita со ссылкой на исследование экономической миграции, которое охватило богатых россиян. Однако, опрос был проведен не среди них, а среди 50 крупнейших западных финансовых институтов, которые предлагают услуги "частного банкинга" и специализируются на обслуживании клиентов из России.

Издание пишет, что половина опрошенных банкиров утверждает, что большинство их российских клиентов отказалась от налоговой резиденции в своей стране или же стали плательщиками налогов в другой стране. Две трети финансистов рассказали, что россияне активно ищут "инвестиционные визы", тоесть приобретают право проживания в других странах в обмен на инвестиции. Самые популярные направления – Кипр и Мальта. Наибольший интерес к "налоговой резиденции" россияне проявляют к Великобритании, несмотря Brexit, а также к Швейцарии. В десятке самых популярных стран также Венгрия и Чехия.

Состоятельные россияне больше всего боятся раскрывать свои доходы перед российской властью. А сокрытие такой информации в России уже стало уголовным преступлением, а с 2018 года заработает требование платить налоги по зарубежным счетам. С 2015 года начало действовать налогообложение иностранных активов.

"С начала войны в Украине в 2014 году в России появился нездоровый бизнес-климат: риски выросли, но доходы от бизнеса сократились. Перед многими миллионерами встал вопрос: зачем рисковать в России, если есть надежная Европа", - пояснил Георгий Качмазов, представитель компании Tranio, которая помогает состоятельным россиянам покупать недвижимость заграницей.

С 2000 до 2014 года из России эмигрировало 20 тысяч состоятельных граждан, чьи доходы превышают 1 миллион долларов. Только за 2015 год таких россиян было 2,5 тысячи. Данные за текущий год еще не известны.

Ранее сообщалось, что около 80% россиян признали экономический кризис в РФ. При этом, по мнению старшего научного сотрудника института социологии Российской академии Леонтия Бызова, россияне относятся к кризису "очень легко и не считают ее глубокой".

По официальным данным, ВВП России за первое полугодие 2016 года сократился на 0,9%. В 2015 году российская экономика сократилась на 3,7% при росте мирового ВВП примерно на 3%.