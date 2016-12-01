Международные резервы Украины за ноябрь сократились на 1,4%

НБУ пока сохраняет свой прогноз по резервам на уровне 17,5 млрд долларов к концу года. Но для этого необходимо получить транш от МВФ.

Без кредитов МВФ резервы не растут, а сокращаются Нацбанк Украины / Flickr

за ноябрь сократились на 1,4% до 15,3 млрд долларов, сообщил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий.

"Формально Нацбанк оставляет прогноз по резервам на конец этого года. Но если бюджет не будет принят в первой декаде декабря, то возможность получения транша МВФ практически нулевая", - сказал он журналистам.

24 ноября на заседании Совета НБУ председатель Национального банка Валерия Гонтарева выразила опасение, что Украина останется без международной финансовой помощи. "Я хочу всем напомнить, что нас ожидает в следующем году. По нашим прогнозам, мы должны получить четыре транша МВФ на 5,4 млрд долларов, и нам необходимо будет заплатить 2,5 млрд долларов на обслуживание наших долгов и уже возвращать первый транш 1 млрд долларов кредита по программе stand by, начатой в 2014 году", - сказала она.

По ее словам, в 2017 году ожидается дефицит текущего счета в 2,9 млрд долларов. "Поэтому я хочу, чтобы все поняли, мы имеем сегодня резервов 15,5 млрд долларов, то мы начнем терять эти резервы каждый день", - добавила Гонтарева.