Международные резервы Украины за апрель выросли на 2 млрд долларов

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Резервы увеличились в основном за счет поступлений от Международного валютного фонда и Еврокомиссии.

Кредиты от МВФ и Еврокомиссии пополнили международные резервы Украины Нацбанк Украины / Flickr

Международные резервы Украины за апрель выросли на 2 млрд 52 млн долларов, или 13,57%, и на 1 мая 2017 года составили 17 млрд 175 млн долларов.

Как сообщает пресс-служба НБУ, резервы выросли за счет поступления кредита от МВФ по программе расширенного финансирования (EFF) 996,2 млн долларов и от Еврокомиссии 579,1 млн евро.

Кроме того, НБУ на межбанковском валютном рынке купил 402,3 млн долларов, в том числе 201 млн долларов на интервенциях в форме запроса лучшего курса.

Как сообщалось, международные резервы Украины на 1 января 2017 года составили 15 млрд 539 млн долларов, увеличившись за весь 2016 год – на 2 млрд 239 млн долларов (на 16,8%).

Конфискованные в мае у экс-президента Виктора Януковича 1,1 млрд долларов до внесения изменений в государственный бюджет на этот год будут числиться в международных резервах Украины.